«Φοβήθηκα ότι θα με σκοτώσει και γι’ αυτό τον πυροβόλησα» φέρεται να ισχυρίζεται ο 23χρονος για τη δολοφονία του 52χρονου, στην Κίσσαμο Χανίων, αργά το απόγευμα της περασμένης Κυριακής. Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι το θύμα έφερε τρία τραύματα από σφαίρες, το ένα στην καρδιά.

Ο 23χρονος παρουσιάστηκε ύστερα από 19 ώρες ενώπιον των Αρχών και στην προανακριτική κατάθεσή του φέρεται να υποστήριξε ότι φοβήθηκε για τη ζωή του.

«Εγώ είχα πάει στη γιορτή για να βοηθήσω εκείνους που έψηναν τα σουβλάκια. Δεν τον είχα δει καθόλου. Κάποια στιγμή πέρασε από μπροστά μου, με είδε και με έβρισε. Του απάντησα σε ανάλογο ύφος και τότε, έκανε μια κίνηση με το δεξί χέρι του, βάζοντάς το πίσω από την πλάτη του. Νόμιζα πως πήγε να βγάλει πιστόλι από τη μέση και να με πυροβολήσει. Τότε, έβγαλα εγώ το δικό μου, το οποίο είχα μαζί μου για να ρίξω καμιά μπαλωθιά και τον πυροβόλησα. Φοβήθηκα ότι ήθελε να με σκοτώσει», φέρεται να ισχυρίστηκε, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.

Το θύμα και ο καθ’ ομολογίαν δράστης μπορεί να είχαν μακρινή συγγένεια, ωστόσο εδώ και 10 χρόνια οι δύο οικογένειες δεν είχαν καθόλου καλές σχέσεις.

«Είχαμε προηγούμενα εδώ και χρόνια. Η οικογένειά μου δεν ήθελε να έχει καμία επαφή μαζί του. Πάντοτε μου μιλούσε άσχημα, με υποτιμούσε. Μια φορά, πήγε μάλιστα να με χτυπήσει με το αυτοκίνητό του, όταν με είδε να οδηγώ τη μηχανή μου. Είχε χτυπήσει και τον αδελφό μου πριν από δύο χρόνια και ήταν στα δικαστήρια», φέρεται να είπε ακόμη ο 23χρονος.

Την Παρασκευή είχε προγραμματιστεί να δικαστεί ο 52χρονος για ένα περιστατικό σε βάρος του αδελφού του 23χρονου δράστη, καθώς φέρεται πριν από 2 χρόνια να τον είχε χτυπήσει στο κεφάλι με ένα μπουκάλι.

Ο δράστης, όπως έχει προγραμματιστεί, θα αναπτύξει την υπερασπιστική γραμμή του το ερχόμενο Σάββατο.

Το χρονικό της εν ψυχρώ δολοφονίας

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 19:00 το απόγευμα της Κυριακής (26/10) και ενώ το γλέντι στη γιορτή Κάστανου είχε ολοκληρωθεί. Στην πλατεία του χωριού Έλος βρίσκονταν πλήθος κόσμου, ανάμεσά τους οικογένειες με παιδιά που συνέχιζαν να διασκεδάζουν. Στο σημείο ήταν και ο 52χρονος κτηνοτρόφος που διασκέδαζε για την ονομαστική εορτή του.

Κάποια στιγμή, εμφανίζεται ο 23χρονος ανιψιός του και τον πλησιάζει. Μετά από μικρής έκτασης λεκτική αντιπαράθεση ο 23χρονος βγάζει το όπλο και τον πυροβολεί – σχεδόν εξ επαφής – στο στήθος τρεις φορές με τον 52χρονο να πέφτει αιμόφυρτος στο έδαφος.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση με τον 23χρονο να καταφέρει να διαφεύγει προς άγνωστη κατεύθυνση. Παρευρισκόμενοι και διοργανωτές έψαχναν να βρουν έναν γιατρό ενώ ειδοποιήθηκε και το ΕΚΑΒ.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Κισσάμου. Οι διασώστες παρέλαβαν τον άτυχο άνδρα και επιχείρησαν να τον επαναφέρουν στη ζωή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του στο νοσοκομείο Χανίων.

Δυστυχώς όμως, οι γιατροί στο νοσοκομείο διαπίστωσαν πως είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή.