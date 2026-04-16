Διακόπτονται μέχρι την επόμενη Τετάρτη 22 Απριλίου τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, με τα οποία συνδέονται τα λιμάνια Μυτιλήνης και Αϊβαλί, όπως ανακοινώθηκε σήμερα στους ναυτιλιακούς και τουριστικούς πράκτορες της Μυτιλήνης από τις τουρκικές ακτοπλοϊκές εταιρείες, οι οποίες διαχειρίζονται αυτές τις γραμμές.

Όπως αναφέρθηκε, τα δρομολόγια διακόπτονται επειδή συνεχίζονται στο λιμάνι της Μυτιλήνης οι κινητοποιήσεις των κτηνοτρόφων, που αντιδρούν στα μέτρα αντιμετώπισης του αφθώδους πυρετού.

Σήμερα, αργά το μεσημέρι, έγινε γνωστό ότι θα πραγματοποιηθεί ένα δρομολόγιο πλοίου, προκειμένου να μεταφερθούν στη Μυτιλήνη Έλληνες εκδρομείς του Πάσχα που είχαν εγκλωβιστεί στην απέναντι ακτή. Παράλληλα, θα μεταφερθούν στην Τουρκία Τούρκοι εκδρομείς που είχαν εγκλωβιστεί στη Μυτιλήνη, αλλά και Έλληνες επισκέπτες -κυρίως από τη βόρεια Ελλάδα- οι οποίοι είχαν ταξιδέψει στο νησί για τον εορτασμό της Λαμπροτρίτης στη Μονή του Αγίου Ραφαήλ και επιστρέφουν οδικώς μέσω Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.