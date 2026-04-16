Ιδιαιτέρως έκρυθμη είναι η κατάσταση στη Μυτιλήνη εξαιτίας των αποκλεισμών λιμανιών από τους κτηνοτρόφους που διαμαρτύρονται για τις επιπτώσεις του αφθώδους πυρετού.

Οι κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει το λιμάνι για τρίτη ημέρα και διαμαρτύρονται για τις ασήμαντες αποζημιώσεις που τους έχουν δοθεί για τα ζώα τους που θανατώθηκαν, αλλά και για την απαγόρευση μεταφοράς όλων των κτηνοτροφικών προϊόντων, ακόμα και αυτών που δεν επηρεάζονται από τον πυρετό.

Η διαμαρτυρία τους έχει οδηγήσει σε γενικό lockdown στο νησί, με όλες τις δημόσιες υπηρεσίες να παραμένουν κλειστές ως ένδειξη συμπαράστασης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είναι η τρίτη ημέρα που οι κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει το λιμάνι. Μέχρι και χθες δεν επέτρεπαν τους επιβάτες και τα ΙΧ να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν από τα πλοία. Όμως τώρα έχουν συναινέσει ώστε να μένουν μέσα κλειστά μόνο τα φορτηγά, να μην μπαίνουν και να μη βγαίνουν.

Ο δημοσιογράφος Γιάννης Σινάνης μίλησε το πρωί της Πέμπτης 16/4 στην εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» και μετέφερε το κλίμα που επικρατεί στη Μυτιλήνη λέγοντας «σήμερα λοιπόν έχουμε lockdown γενικώς σε όλο το νησί. Δεν δουλεύει καμία δημόσια υπηρεσία. Δεν δουλεύει τίποτα για να συμπαρασταθούν στους κτηνοτρόφους και στα δίκαια αιτήματα που έχουν».