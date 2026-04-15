Κατενθουσιασμένος δηλώνει ο ταξιδιωτικός συντάκτης της εφημερίδας The Telegraph, Κρίστοφερ Μπίνλαντ, με τη Θεσσαλονίκη αλλά κυρίως με το νέο απόκτημα της πόλης, το μετρό. Όπως λέει ο ίδιος, το μετρό των 10 χλμ. που ολοκληρώθηκε μετά από 25 χρόνια, μεταμορφώνει τη Θεσσαλονίκη. Με εισιτήριο 0,60€, η πόλη που θυμίζει Πόρτο και Μασσαλία βγαίνει από τη σκιά της Αθήνας. Αυθεντική, ζεστή και κοντά σε υπέροχες παραλίες, η συμπρωτεύουσα είναι πλέον εύκολα προσβάσιμη για κάθε ταξιδιώτη που αναζητά ψυχή. Οι κοσμοπολίτικες χάρες της Θεσσαλονίκης είναι πιο εύκολο από ποτέ να εξερευνηθούν, χάρη σε ένα αστραφτερό νέο σύστημα υπόγειου σιδηρόδρομου.



Ακολουθεί ολόκληρο το αφηγηματικό κείμενο του συντάκτη της Telegraph:



«Μια απόκοσμη φωνή αντήχησε από την κορυφή των κυλιόμενων σκαλών – «Έι! Μιλάτε αγγλικά;» – και προετοιμάστηκα για μια αυστηρή επίπληξη επειδή βιντεοσκοπούσα ανεκτίμητα αρχαιολογικά κειμήλια χωρίς άδεια. Αλλά τότε εμφανίστηκε ένα φιλικό πρόσωπο.



«Θα κρατήσω τον σταθμό ανοιχτό για πέντε λεπτά ακόμα για εσάς, ώστε να ρίξετε μια ματιά στο μουσείο!»



Ήταν μεσάνυχτα, και ο χαμογελαστός σταθμάρχης στον σταθμό «Βενιζέλου» αναμφίβολα ήθελε να επιστρέψει σπίτι στην οικογένειά του – αλλά βλέποντας αυτόν τον μοναχικό τουρίστα, η περηφάνια του για τη Θεσσαλονίκη είχε πάρει προτεραιότητα.



Και δικαίως· υπάρχει σίγουρα πολύς λόγος για να είναι κανείς περήφανος. Βρισκόμουν στην πόλη μόλις για μια ώρα και ήδη βρήκα τον εαυτό μου σε έναν από τους πιο εντυπωσιακούς σταθμούς μετρό που είχα δει ποτέ.



Η Βενιζέλου βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ελλάδας, όμως η Θεσσαλονίκη υπήρξε επίσης ρωμαϊκό, βυζαντινό, εβραϊκό και οθωμανικό κέντρο – και ήταν αυτά τα στρώματα ιστορίας που απλώνονταν μπροστά μου με τόσο συναρπαστικό τρόπο. Κάτω από τα πόδια μου εκτεινόταν μια αρχαία σκηνή δρόμου, τόσο τέλεια διατηρημένη που μισοπερίμενες έναν ντόπιο να βγει από ένα από τα κτίρια για να πουλήσει ελιές.

Όταν κατασκεύαζαν τον σταθμό του μετρό –έναν από τους πιο περίπλοκους που έχουν επιχειρηθεί ποτέ– οι κατασκευαστές σκόνταψαν σε τίποτα λιγότερο από μια είδους «μίνι Πομπηία», με τους βυζαντινούς δρόμους, τα πεζοδρόμια και τους κίονες όλα τέλεια διατηρημένα. Μετά από κάποιες επίσημες παλινωδίες για το αν θα έπρεπε να μετακινηθούν, ελήφθη η απόφαση να διατηρηθούν ακριβώς εκεί που βρέθηκαν, σε ένα κομψό υπόγειο μουσείο, με το νέο μετρό να περνά από κάτω τους. Είχα να νιώσω τέτοιο ενθουσιασμό από το πρώτο μου ταξίδι στο Jorvik Viking Centre.



Αυτό το αστραφτερό νέο δίκτυο μετρό 10 χιλιομέτρων χρειάστηκε σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα για να κατασκευαστεί, με τους πρώτους σταθμούς να ανοίγουν το 2024 και πέντε ακόμη να αναμένονται αυτή την άνοιξη. Οι απλές διαδρομές κοστίζουν το σχεδόν γελοίο ποσό των 60 λεπτών. Όπως είναι φυσικό, έχει μεταμορφώσει μια πόλη που πάντα έπαιζε «δεύτερο βιολί» μετά την Αθήνα και η οποία –παρά το γεγονός ότι βρίσκεται κοντά στην Τουρκία, τη Βουλγαρία, τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία και περιβάλλεται από εντυπωσιακά βουνά και ακτές– ιστορικά δυσκολευόταν να προσελκύσει τουρίστες.



Ίσως γι’ αυτό το καλωσόρισμα είναι τόσο θερμό. Θυμίζει κάπως το Πόρτο ή τη Μασσαλία – αδρή, παραθαλάσσια και διεθνής· ένας τόπος καλλιεργημένος και εργατικός. Είναι μια πόλη με ψυχή, σχεδόν εντελώς απαλλαγμένη από τουριστικά «κιτς», κι όμως λιγότερο από μία ώρα μακριά από μερικές από τις ωραιότερες παραλίες της περιοχής.



Και τώρα, χάρη στο μετρό, είναι μεγαλοπρεπώς εύκολο να την εξερευνήσεις. Μετά από μια νύχτα στο πολυτελές Excelsior στο κέντρο της πόλης, περπάτησα μέχρι τον πλησιέστερο σταθμό μου και ξεκίνησα μια από τις πιο εύκολες και αποτελεσματικές περιηγήσεις που έχω κάνει οπουδήποτε. Τα τρένα είναι χωρίς οδηγό (ίδια με εκείνα της Κοπεγχάγης, της Μπρέσια και της Χονολουλού), οπότε φυσικά υπάρχει μόνο μία θέση που αξίζει να καταλάβεις – και καθισμένος χαρούμενος εκεί, φαντάστηκα τον εαυτό μου ως οδηγό καθώς ο υπολογιστής μας πήγαινε νότια προς την Ανάληψη. Εδώ, ένας σύντομος περίπατος προς την ακτή οδήγησε σε ένα όμορφο ζευγάρι μεγάρων μουσικής – το πιο πρόσφατο, ένα γκρίζο φουτουριστικό κουτί από τον διακεκριμένο Ιάπωνα αρχιτέκτονα του «Μεταβολισμού», Arata Isozaki.



Στη συνέχεια, επιβιβάστηκα ξανά και πετάχτηκα πίσω στην πόλη προς το Πανεπιστήμιο, όπου οι κυλιόμενες σκάλες πλέκονται μέσα στον σταθμό σαν κινούμενα γλυπτά. Αποβιβάστηκα ξανά και αναζήτησα κάποια εντυπωσιακή αρχιτεκτονική: το μπρουταλιστικό Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το συγκρότημα των αλλόκοτων κτιρίων του, για παράδειγμα, και τον χώρο της Διεθνούς Έκθεσης της πόλης – κάτι που συνήθως δεν θα συνιστούσα, αλλά της Θεσσαλονίκης είναι γεμάτο αρχιτεκτονική αίσθηση. Φανταστείτε κάτι ανάμεσα σε εμπορική έκθεση και λούνα παρκ, με εκθεσιακά περίπτερα που είναι ένα ξεκαρδιστικά λαμπρό μωσαϊκό στυλ με ιδιαίτερο γραφιστικό σχεδιασμό.



Οι χώροι φιλοξενούν επίσης τα δικά τους περίεργα αξιοθέατα, συμπεριλαμβανομένου του Πύργου του ΟΤΕ, που θυμίζει «Jetsons» και είναι ελαφρώς ναυτικού ύφους, σχεδιασμένος από τον Αλέξανδρο Αναστασιάδη το 1968. Ανέβηκα για ένα τσάι στο περιστρεφόμενο μπαρ για να δω τη θέα της πόλης και μετά κατέβηκα στο Momus στη βάση του πύργου, μια γκαλερί σύγχρονης τέχνης. Ιδρύθηκε το 1979 ως απάντηση σε έναν σεισμό το προηγούμενο έτος που κατέστρεψε μεγάλο μέρος της αρχιτεκτονικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης. Είναι ένα εξαιρετικό μέρος, αλλά το αποκορύφωμα (για μένα, τουλάχιστον) ήταν η περιήγηση στον υπαίθριο κήπο γλυπτών του, ο οποίος διαθέτει τεράστια έργα τέχνης τοποθετημένα σαν μια γιγαντιαία θήκη για ομπρέλες.



Πριν φύγω την επόμενη μέρα, κατευθύνθηκα στον σταθμό Αγίας Σοφίας, ένα άλλο υπόγειο θαύμα που περιέχει κατάλοιπα και αντικείμενα από αρχαιολογικές ανασκαφές. Από εκεί, ήταν ένας σύντομος περίπατος μέχρι το πιο διάσημο αξιοθέατο της Θεσσαλονίκης, τον Λευκό Πύργο – ένα επιβλητικό σύμβολο 500 ετών της λιμανίσιας πόλης, σκαρφαλωμένο στην προκυμαία.



Η εμπειρία μου από τη χρήση του νέου μετρό ήταν τόσο ομαλή και απλή που είχα αρχίσει να το θεωρώ απολύτως δεδομένο. Μόνο όταν ήρθε η ώρα να επιστρέψω στο αεροδρόμιο και βρέθηκα να κάνω σήμα σε ένα ταξί, και στη συνέχεια να παρασύρομαι στην αναπόφευκτη διαδικασία του παζαριού, συνειδητοποίησα τι υπέροχη, χωρίς τριβές μετακίνηση μου είχε προσφέρει το μετρό.



Και δεν χρειαζόταν να ανησυχώ: ποιος είναι ο επόμενος στόχος του μετρό; Μια επέκταση προς το αεροδρόμιο».