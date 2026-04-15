Βομβαρδισμένο τοπίο θύμιζε το σχολικό συγκρότημα που στεγάζει το 5ο Γυμνάσιο και το 5ο Λύκειο Γλυφάδας ύστερα από επιδρομή αγνώστων, κατά την οποία αφαιρέθηκαν χιλιάδες ευρώ και υπολογιστές και προκλήθηκαν σημαντικές φθορές.

Περιγράφοντας την κατάσταση που αντίκρισε στο σχολείο στο ΕΡΤnews Radio 105,8, η Άννυ Καυκά, αντιδήμαρχος Παιδείας Δήμου Γλυφάδας, είπε αρχικά: «Πραγματικά, την ώρα που μας ειδοποίησαν χθες στις έντεκα και μισή με δώδεκα η ώρα και πήγα από εκεί, με το που άνοιξε η πόρτα έπαθα σοκ. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα (…). Και να σας πω ότι δεν υπάρχει πάτωμα, τρεις όροφοι σχολείο, γιατί εκεί είναι δύο σχολεία, είναι όλο καλυμμένο (…). Το δε μένος που χτυπούσαν με πυροσβεστήρες για να σπάσουν τις πόρτες είναι απίστευτο».

Και συμπλήρωσε: «Αλλά προσέξτε: μετά αφού κάνανε ό,τι κάνανε στο σχολείο, ανέβηκαν σε ταράτσα, ανεβάσανε και καρέκλες και αγνάντευαν τη θάλασσα».

Τώρα, ως προς το αν μπορεί να προσδιορίσει τις ηλικίες των ατόμων που προκάλεσαν όλες αυτές τις φθορές στο σχολείο, τόνισε χαρακτηριστικά πως «Είναι νέοι».