Η επιστροφή από τις πασχαλινές αποδράσεις είναι γεγονός, με χιλιάδες ταξιδιώτες να κατευθύνονται ξανά προς τα μεγάλα αστικά κέντρα και την κυκλοφορία να αυξάνεται σταδιακά σε όλο το οδικό και τα λιμάνια.

Υπό ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, οι εκδρομείς εγκαταλείπουν από νωρίς τη Δευτέρα τους προορισμούς τους, με την κινητικότητα να είναι ήδη αυξημένη τόσο στα λιμάνια της Αττικής όσο και στις εθνικές οδούς.

Η μεγαλύτερη πίεση αναμένεται να καταγραφεί κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες, όταν θα κορυφωθεί το κύμα επιστροφής.

Στα διόδια της Ελευσίνας έχουν ήδη αρχίσει να σχηματίζονται ουρές, με την κυκλοφορία να διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες και τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις. Η εικόνα αναμένεται να επιβαρυνθεί περαιτέρω όσο περνά η ημέρα.

Προβλήματα καταγράφονται στο τμήμα μετά το Κιάτο, όπου τα οχήματα κινούνται αργά και κατά διαστήματα ακινητοποιούνται, μέχρι τους Αγίους Θεοδώρους, ενώ ανάλογη κατάσταση επικρατεί από την Κινέτα έως τη Νέα Πέραμο.

Πιο ομαλή εμφανίζεται η κατάσταση στην εθνική οδό Αθηνών–Λαμίας, αν και και εκεί παρατηρούνται καθυστερήσεις από τον Αυλώνα έως τη Μαλακάσα, καθώς και μικρή επιβράδυνση στην περιοχή των διοδίων Αφιδνών.

Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περισσότερους από 660.000 οδηγούς που αναμένεται να επιστρέψουν στο Λεκανοπέδιο, ενώ νέο κύμα επιστροφής προβλέπεται και για την Τρίτη.

Τα στοιχεία της Τροχαίας

Λόγω της αυξημένης κίνησης, η Ελληνική Αστυνομία έχει θέσει σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα το προσωπικό και τα μέσα της, με έμφαση στις υπηρεσίες Τροχαίας, ενώ έχουν ληφθεί ενισχυμένα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο για την αποφυγή ατυχημάτων και την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Τροχαίας, η κίνηση θα ενταθεί όσο προχωρά η ημέρα και αναμένεται να εκτονωθεί αργά το βράδυ.

Τα στοιχεία της Τροχαίας αποτυπώνουν ήδη την αυξημένη ροή: από τις 6 το πρωί χθες έως τις 6 το πρωί σήμερα πέρασαν συνολικά 61.414 οχήματα από τα δύο βασικά εθνικά δίκτυα (32.948 από την Αθηνών–Κορίνθου και 28.466 από την Αθηνών–Λαμίας). Επιπλέον, από τις 6 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι σήμερα, 7.665 οχήματα επέστρεψαν μέσω της Αθηνών–Κορίνθου και 3.851 μέσω της Αθηνών–Λαμίας. Υπενθυμίζεται ότι έως τις 22:00 ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας για φορτηγά άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εισόδου.

Στη Θεσσαλονίκη

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στη Βόρεια Ελλάδα, όπου η επιστροφή των εκδρομέων προς τη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε από νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας, με εκατοντάδες οχήματα να περνούν από τα διόδια των Μαλγάρων. Η αυξημένη ροή δημιούργησε μεγάλες ουρές, με αποτέλεσμα να εφαρμοστεί ελεύθερη διέλευση, ώστε να περιοριστούν οι καθυστερήσεις.

Την ίδια ώρα, έντονη κινητικότητα παρατηρείται και στα λιμάνια της Αττικής, με τον Πειραιά να συγκεντρώνει μεγάλο όγκο αφίξεων, ενώ αυξημένη δραστηριότητα καταγράφεται και στη Ραφήνα και το Λαύριο. Συγκεκριμένα, στη Ραφήνα αναμένονται 15 αφίξεις πλοίων, ενώ στο Λαύριο 8 δρομολόγια από τις Κυκλάδες, επιβεβαιώνοντας ότι η επιστροφή βρίσκεται στο αποκορύφωμά της.

Αυξημένη είναι και η επιβατική κίνηση στα ΚΤΕΛ, με τα λεωφορεία να φτάνουν διαδοχικά, μεταφέροντας ταξιδιώτες που ολοκληρώνουν τις πασχαλινές τους μετακινήσεις.

Από αύριο, Τρίτη, η επιστροφή στους ρυθμούς της εργασίας και της καθημερινότητας καθίσταται πλέον δεδομένη.