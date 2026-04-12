Τη ζωή του έχασε ο 58χρονος χειριστής που είχε τραυματιστεί σοβαρά τη Μεγάλη Δευτέρα στον Βόλο, όταν καταπλακώθηκε από εκσκαφέα, και νοσηλευόταν έκτοτε σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με το taxydromos.gr, ο άνδρας τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών φόρτωσης του μηχανήματος σε φορτηγό, όταν η ράμπα υποχώρησε αιφνιδίως, προκαλώντας την ανατροπή του εκσκαφέα που τον καταπλάκωσε.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου. Οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο τα τραύματά του αποδείχθηκαν μοιραία.

Ο θάνατός του έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην οικογένεια, τους συγγενείς και τους φίλους του, που τον περιγράφουν ως έναν εργατικό και ιδιαίτερα αγαπητό άνθρωπο στην τοπική κοινωνία.

Για το περιστατικό είχε συλληφθεί ο εργολάβος του ιδιωτικού έργου, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος κατόπιν εντολής της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Βόλου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη προκαταρκτική έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.