Ανοιξιάτικος είναι ο καιρός στη χώρα σήμερα με υψηλές θερμοκρασίες κοντά στους 25 με 26 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μία μικρή υποχώρηση από τη Μεγάλη Πέμπτη, ενώ Μεγάλη Παρασκευή και Μεγάλο Σάββατο αναμένεται το πέρασμα μίας διαταραχής που θα δώσει βροχές κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα. Ο καλός καιρός επανέρχεται από την Κυριακή του Πάσχα και στη συνέχεια, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Μεγάλη Παρασκευή και Μεγάλο Σάββατο «θα συγκρουστούν δύο αέριες μάζες με διαφορετικά θερμοϋγρομετρικά χαρακτηριστικά. Αυτό θα δημιουργήσει έναν έντονα άστατο καιρό. Θα δούμε βροχές προς τα κεντρικά και βόρεια, θα ενισχυθούν λίγο οι βοριάδες, θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Μετά το Μεγάλο Σάββατο το μεσημέρι-απόγευμα βελτιώνεται ο καιρός και πάμε στην Κυριακή του Πάσχα με πολύ καλές καιρικές συνθήκες, όπως και τη Δευτέρα του Πάσχα με τον υδράργυρο να ανεβαίνει», επεσήμανε στον τηλεοπτικό σταθμό Open ο κ. Μαρουσάκης.

Και ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος επεσήμανε πως το κύριο «πιάτο» της κακοκαιρίας έρχεται από τη Μεγάλη Πέμπτη:

Μεγάλη Πέμπτη: Περισσότερες βροχοπτώσεις, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Μεγάλη Παρασκευή: Ο καιρός παραμένει άστατος, με τις βροχές να συνοδεύουν την περιφορά του Επιταφίου σε πολλές περιοχές.

Μεγάλο Σάββατο: Αναμένεται η πιο αισθητή «βουτιά» της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να πέφτει από τους 25°C στους 16-17°C. Βροχές θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά, τη Δυτική Ελλάδα και τα Επτάνησα.

Την Κυριακή του Πάσχα ο υδράργυρος θα πάρει ξανά την ανηφόρα, ιδιαίτερα στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, αν και οι άνεμοι στο Αιγαίο θα παραμείνουν ενισχυμένοι.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, η εικόνα του καιρού αλλάζει αισθητά τη Μεγάλη Πέμπτη, με πτώση της θερμοκρασίας και αυξημένη συννεφιά. Βροχές αναμένονται στο ανατολικό τμήμα της χώρας, επηρεάζοντας περιοχές όπως η Θεσσαλία, η Χαλκιδική, η Αττική και έως την Κρήτη.

Τη Μεγάλη Παρασκευή ο καιρός θα διατηρηθεί σχετικά καλός μέσα στην ημέρα, ωστόσο από το βράδυ αναμένεται νέα επιδείνωση από τα δυτικά.

Το Μεγάλο Σάββατο σηματοδοτεί μια πιο έντονη αλλαγή, με τον καιρό να θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο παρά άνοιξη. Βροχές αναμένονται τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή του Πάσχα, σε αρκετές περιοχές μάλιστα με ένταση.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, καλύτερες καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη, όπου τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα. Αντίθετα, στη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα το σκηνικό αναμένεται πιο άστατο, ακόμα και με χαρακτηριστικά που θα θυμίζουν χειμώνα.

Η αστάθεια φαίνεται να διατηρείται έως και τη Δευτέρα του Πάσχα, με τα φαινόμενα σταδιακά να εξασθενούν.

Ο καιρός σήμερα – Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το απόγευμα στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 22 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά και ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στην κεντρική Μακεδονία μέχρι το μεσημέρι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 22 και κατά τόπους τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά και ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά και ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα νότια έως 5 μποφόρ. Από το απόγευμα δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 24 και τοπικά 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα δυτικοί στα νότια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 και τοπικά 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το απόγευμα βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 και τοπικά 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα με πιθανότητα όμβρων στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και μέχρι το μεσημέρι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Μεγάλη Τετάρτη 08-04-2026

Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και την Κρήτη τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με πρόσκαιρους όμβρους κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου.

Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια που γρήγορα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα ανατολικά και νότια πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Το μεσημέρι στα βορειοανατολικά θα στραφούν σε ανατολικούς βορειοανατολικούς τοπικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βορειοανατολικά, όμως στις υπόλοιπες περιοχές θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 19 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και την ανατολική νησιωτική χώρα τους 20 με 22 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Μεγάλη Πέμπτη 09-04-2026

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες πρόσκαιρους όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρεια.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βορειοανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στις περισσότερες περιοχές κυρίως της ανατολικής χώρας θα επανέλθει σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Ο καιρός τη Μεγάλη Παρασκευή 10-04-2026

Στα βορειοανατολικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στα θαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και κυρίως στην ανατολική νησιωτική χώρα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Από το βράδυ εκ νέου στα βόρεια οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Βαθμιαία από τα δυτικά θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα έχει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός το Μεγάλο Σάββατο 11-04-2026

Στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και πιθανώς κατά τόπους καταιγίδες.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ. Βαθμιαία στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς όπου και θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο στα νότια.