Για τον καιρό της Μεγάλης Εβδομάδας μίλησε ο Σάκης Αρναούτογλου, σκιαγραφώντας ένα σκηνικό με ανοιξιάτικη εκκίνηση αλλά και έντονη αστάθεια όσο πλησιάζουμε προς το Πάσχα.

Οι πρώτες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας θα κυλήσουν με καλό καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Για σήμερα, τοπικές νεφώσεις αναμένονται κυρίως στην Κρήτη, όπου δεν αποκλείονται πρόσκαιρες μπόρες, ενώ μεμονωμένες βροχές ενδέχεται να σημειωθούν στα ορεινά της Πελοποννήσου και στη Στερεά Ελλάδα.

Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά ηλιόλουστος, με τους ανέμους να φτάνουν έως τα 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να αγγίζει ακόμη και τους 23 βαθμούς Κελσίου στη βόρεια Ελλάδα.

Τη Μεγάλη Τρίτη οι καιρικές συνθήκες θα παραμείνουν ευνοϊκές, χωρίς αξιόλογα φαινόμενα. Τη Μεγάλη Τετάρτη ο καιρός θα ξεκινήσει με καλές προϋποθέσεις, ωστόσο από το μεσημέρι και μετά αυξάνονται οι πιθανότητες για τοπικές μπόρες, κυρίως στη Θεσσαλία, στα βόρεια της Αττικής και στην Πελοπόννησο.

Η εικόνα αλλάζει αισθητά τη Μεγάλη Πέμπτη, με πτώση της θερμοκρασίας και αυξημένη συννεφιά. Βροχές αναμένονται στο ανατολικό τμήμα της χώρας, επηρεάζοντας περιοχές όπως η Θεσσαλία, η Χαλκιδική, η Αττική και έως την Κρήτη.

Μεγάλη Παρασκευή και Σαββατοκύριακο με φθινοπωρινό σκηνικό

Τη Μεγάλη Παρασκευή ο καιρός θα διατηρηθεί σχετικά καλός μέσα στην ημέρα, ωστόσο από το βράδυ αναμένεται νέα επιδείνωση από τα δυτικά.

Το Μεγάλο Σάββατο σηματοδοτεί μια πιο έντονη αλλαγή, με τον καιρό να θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο παρά άνοιξη. Βροχές αναμένονται τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή του Πάσχα, σε αρκετές περιοχές μάλιστα με ένταση.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, καλύτερες καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη, όπου τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα.

Αντίθετα, στη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα το σκηνικό αναμένεται πιο άστατο, ακόμη και με χαρακτηριστικά που θα θυμίζουν χειμώνα.

Η αστάθεια φαίνεται να διατηρείται έως και τη Δευτέρα του Πάσχα, με τα φαινόμενα σταδιακά να εξασθενούν.