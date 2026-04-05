Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψη οικιακής βοηθού στη Χίο ξεκίνησε όταν η κόρη των ηλικιωμένων, υποψιασμένη από προηγούμενα περιστατικά, αποφάσισε να τοποθετήσει κάμερα ασφαλείας μέσα στο σπίτι. Το οπτικό υλικό που παρέδωσε στις αρχές δεν άφησε περιθώρια αμφιβολίας για το τι συνέβαινε πίσω από τις κλειστές πόρτες.

Στο βίντεο καταγράφεται η γυναίκα, υπήκοος Ρουμανίας, να ασκεί σωματική βία στον ηλικιωμένο άνδρα, χτυπώντας τον στο κεφάλι και το πρόσωπο. Η σκληρότητα της δράστιδας κορυφώθηκε όταν ακινητοποίησε το θύμα, δένοντας τα χέρια του στο μεταλλικό στήριγμα του κρεβατιού του.

Το χρονικό της κακοποίησης στη Χίο

Η έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Χίου έφερε στο φως μια υπόθεση που φαίνεται πως είχε βάθος χρόνου. Σύμφωνα με την καταγγελία της κόρης, η απόφαση για την εγκατάσταση του καταγραφικού μηχανήματος δεν ήταν τυχαία καθώς ανάλογο περιστατικό είχε σημειωθεί πριν 20 ημέρες.

Αυτή η πρώτη υποψία ήταν που κινητοποίησε την οικογένεια, αποκαλύπτοντας τελικά τη συστηματική κακοποίηση ηλικιωμένων από το πρόσωπο που είχαν εμπιστευτεί για τη νοσηλεία τους.

Η αστυνομία προχώρησε άμεσα στη σύλληψη της γυναίκας, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων.