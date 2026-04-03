Μετά το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ) απέρριψε το ενδεχόμενο να γίνει δημοψήφισμα για την ανάπλαση της ΔΕΘ. Η απάντηση δόθηκε αμέσως μετά τη μεγάλη συνεδρίαση του Δήμου, όπου η πλειοψηφία των συμβούλων είχε ήδη πει «όχι», θεωρώντας πως δεν τηρούνται οι απαραίτητες νόμιμες προϋποθέσεις.



Το ΝΣΚ, με μια αναλυτική απόφαση που δημοσιεύτηκε στη «Διαύγεια», εξηγεί λεπτομερώς τους νομικούς λόγους για τους οποίους το αίτημα για το δημοψήφισμα δεν μπορεί να γίνει δεκτό.



Ειδικότερα, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους υποστηρίζει πως οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που συμπληρώθηκαν μέσω πλατφόρμας και κατατέθηκαν στον δήμο Θεσσαλονίκης από την Οργανωτική Επιτροπή Δημοψηφίσματος «με τη συμπλήρωση του ονόματος, επωνύμου, πατρωνύμου, μητρωνύμου και έτους γεννήσεως, χωρίς εγκεκριμένη ψηφιακή υπογραφή ή σύνδεση με πιστοποιημένους κωδικούς, δεν συνιστά την κατά νόμο απαιτούμενη και ταυτοποιήσιμη ως προς τον αιτούντα δήλωση βουλήσεως απευθυνόμενη στην αρμόδια διοικητική αρχή, και εν προκειμένω στο δημοτικό συμβούλιο του υπόψη Δήμου, για την κίνηση της διαδικασίας έκδοσης της απόφασης του άρθρου 134 παρ. 2 του ν. 4555/2018, περί διενέργειας δημοτικού δημοψηφίσματος (κατά πλειοψηφία)».



Επίσης, στο δεύτερο ερώτημα προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους εάν με τον τρόπο που έγινε η συλλογή και κατάθεση ενώπιον του δήμου Θεσσαλονίκης των στοιχείων αυτών, πληρούνται οι δύο προϋποθέσεις του νόμου για την έγκυρη υποβολή του αιτήματος του άρθρου 134 του ν. 4555/2018 η απάντηση είναι η εξής: «Ενόψει της αρνητικής απάντησης στο πρώτο σκέλος του ερωτήματος, η απάντηση στο δεύτερο σκέλος καθίσταται αλυσιτελής (ομόφωνα)», όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.