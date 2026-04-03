Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις 02:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής 3 Απριλίου στην Ευρυτανία, όταν 54χρονος οδηγός εξετράπη της πορείας του πέφτοντας από γκρεμό.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στους Μεταξάδες της Κοινότητας Πρασιάς του δήμου Αγράφων με τον 54χρονο οδηγό -κάτω από άγνωστες προς το παρόν συνθήκες- να χάνει τον έλεγχο του οχήματός του και να πέφτει σε γκρεμό 40 μέτρων.

Δύο στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έσπευσαν άμεσα στο σημείο και ανέσυραν τον οδηγό, ο οποίος βρισκόταν χωρίς τις αισθήσεις του, παραδίδοντάς τον σε πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Δυτικής Φραγκίστας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Χωρίς αισθήσεις μεταφέρθηκε άνδρας συνεπεία τροχαίου και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, σε περιοχή του δήμου Αγράφων. Επιχείρησαν 2 #πυροσβέστες με 1 όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 3, 2026

Το αστυνομικό τμήμα Αγράφων ανέλαβε την προανάκριση και παρήγγειλε την ιατροδικαστική εξέταση του θανόντος στην αρμόδια υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας.