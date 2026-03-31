Σε κανονική στάνη μετέτρεψε ένας κατοικος την ταράτσα κτιρίου (16ος όροφος) στη συμβολή των οδών Κηφισίας και Ιατρίδου στους Αμπελόκηπους, προκαλώντας την άμεση επέμβαση του Δήμου Αθηναίων. Οι υπηρεσίες του δήμου έγιναν αποδέκτης μιας πρωτοφανούς καταγγελίας σχετικά με την ύπαρξη του εν λόγω παράνομου εκτροφείου. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, στην ταράτσα της πολυκατοικίας εντοπίστηκαν κοτόπουλα, κατσίκες και ερίφια που διαβιούσαν υπό άθλιες συνθήκες.



Οι υπηρεσίες του δήμου κινητοποιήθηκαν άμεσα για την απομάκρυνση των ζώων και τη μεταφορά τους σε ασφαλή σημεία, όπου πρόκειται να υποβληθούν σε απαραίτητους κτηνιατρικούς ελέγχους για τη διαπίστωση τυχόν ασθενειών.



«Σήμερα, στις 12 το μεσημέρι ενημερωθήκαμε από το Τμήμα Αστικής Πανίδας ότι, κατόπιν καταγγελίας για παράνομη εκτροφή και ανθυγιεινές συνθήκες διαβίωσης παραγωγικών ζώων, ο εισαγγελέας προστασίας ζώων εξέδωσε προφορική εντολή για να αναλάβει ο Δήμος Αθηναίων και το Τμήμα Αστικής Πανίδας την απομάκρυνση των εν λόγω ζώων από τον 16ο όροφο του κτιρίου, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2 στους Αμπελόκηπους. Πρόκειται για 31 κοτόπουλα και 10 πτηνά διαφόρων ειδών, καθώς και 10 ενήλικες κατσίκες και 3 ερίφια», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Η ανακοίνωση προσθέτει: «Τα πουλερικά έχουν ήδη περισυλλεγεί και μεταφερθεί στον Εθνικό Κήπο, ενώ τα υπόλοιπα ζώα θα μεταφερθούν εντός της ημέρας σε ασφαλή χώρο της Διεύθυνσης Πρασίνου. Όλα τα ζώα θα ελεγχθούν για τυχόν ασθένειες».

