Η Κόνι Μεταξά τόνισε μέσα από το προφίλ της στο TikTok ότι δεν συμφωνεί με τους στίχους του τραγουδιού που λέμε όταν κάποιος έχει γενέθλια.

Η Κόνι Μεταξά ακούγεται να λέει στο βίντεο: «Ακούστε με λίγο θέλω να συζητήσουμε κάτι σοβαρό. Θεωρώ πως πρέπει να αλλάξει το τραγούδι γενεθλίων. Xωρίς να το θέλουμε κάνουμε manifest από πολύ μικροί να βγάλουμε άσπρα μαλλιά. Επίσης κανένας δεν ξέρει τα λόγια, όλοι λένε “νιώσεις το φως”. Δεν είναι “νιώσεις το φως”. Έχουν περάσει τόσα χρόνια δεν είναι δυνατόν να μην ξέρετε τα λόγια, είναι ντροπή. Το τραγούδι είναι χάλια, δεν αρέσει σε κανέναν που έχει γενέθλια, δεν θέλει κανένας να το ακούει. Άν ήταν ένα πιο ωραίο τραγούδι μπορεί να τραγουδάγαμε και εμείς που έχουμε γενέθλια μαζί με τους ανθρώπους που μας τραγουδούν το τραγούδι. Δεν έχω δει λιγότερο ενθουσιασμένο άνθρωπο από αυτόν που του τραγουδάνε “μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά”. Επίσης, δεν συμφωνώ με τους στίχους “παντού να σκορπίζεις της γνώσης το φως;”. Ποιος χ..στηκε γενικά να σκορπίζεις της γνώσης το φως; Εμείς θέλουμε αυτός που έχει γενέθλια να πάρει αυτός πράγματα. Δεν θέλω σκορπίζω τίποτα, θέλω να τα κρατάω για τον εαυτό μου. Χίλιες φορές να τραγουδάτε ο ένας στον άλλον το “χρόνια πολλά” της Βίσση».