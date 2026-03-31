Μια συγκινητική επιχείρηση διάσωσης εκτυλίχθηκε στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας γλάρος εντοπίστηκε παγιδευμένος στα νερά του φράγματος της Θέρμης. Το άτυχο πτηνό είχε μπλεχτεί σε περίπου ένα μέτρο σπάγκο, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατο να ξεφύγει. Άμεσα κινητοποιήθηκαν διασώστες και πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο.

Η επιχείρηση στήθηκε υπό δύσκολες συνθήκες, καθώς ο γλάρος βρισκόταν εγκλωβισμένος στο κέντρο της λίμνης, σε σημείο με αυξημένη επικινδυνότητα, γεγονός που κατέστησε τη διάσωσή του ιδιαίτερα απαιτητική.

Ο Στέλιος Γερονυμάκης, μέλος της ομάδας διάσωσης-επανένταξης άγριας ζωής, μίλησε το πρωί της Τρίτης 31 Μαρτίου στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ, για το πώς έγινε η διάσωση.

«Ο γλάρος είχε την ατυχία να μπλεχτεί σε σπάγκο από χαρταετό. Βγάλαμε ένα μέτρο σπάγκο που ήταν τυλιγμένος γύρω του, στο κεφάλι, τα πόδια, τα φτερά, ενώ το πουλί είχε εγκλωβιστεί στο κέντρο της λίμνης και δεν υπήρχε διαφυγή. Είχε μια επικινδυνότητα το σημείο, γιατί είναι ένα τεχνητό φράγμα, δημιουργούνται διάφορες δίνες. Κάναμε έρευνα για να βρούμε βάρκα, αλλά δεν υπήρχε και είπα θα κολυμπήσουμε, αλλά το απαγόρευσαν και είπαν ότι θα έρθει ειδικό τμήμα. Όταν βγάλαμε το γλάρο ήταν τελείως εξαντλημένος», ανέφερε μεταξύ άλλων, ενώ πλέον ο γλάρος έχει αναρρώσει και ανακτήσει τις δυνάμεις του.