Στα σοβαρά προβλήματα που προέκυψαν κατά την έναρξη της διεξαγωγής της δίκης για το δυστύχημα των Τεμπών στη Λάρισα, κυρίως λόγω της μικρής χωρητικότητας της αίθουσας σε σχέση με τον αριθμό των συμμετεχόντων, αναφέρθηκε η Μαρία Καρυστιανού.

Η ίδια τόνισε σε συνέντευξή της στην εφημερίδα OneVoice, την ανάγκη για κατάλληλες συνθήκες και μεγαλύτερη διαφάνεια, ακόμη και με δημόσια μετάδοση της διαδικασίας, ενώ άσκησε κριτική στον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη.

«Είναι επιβεβλημένο αυτή η «δίκη του αιώνα», που αφορά όλη την κοινωνία, να μεταδίδεται, ακόμη και με εικόνα, ώστε ο κόσμος να γνωρίζει τι συμβαίνει. Το είπα και την πρώτη μέρα, θεωρώ σημαντικό η ενημέρωση να είναι παρούσα στην αίθουσα. Θα κάνουμε οτιδήποτε νομικά μπορούμε, ώστε η δίκη να διεξαχθεί με τις σωστές προϋποθέσεις», είπε συγκεκριμένα.

Για την αίθουσα όπου έχει αποφασιστεί να διεξαχθεί η δίκη, η Μαρία Καρυστιανού ανέφερε: «Είναι ένας χώρος στον οποίο δεν μπορεί να διεξαχθεί αυτή η δίκη. Δεν πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Συγκεκριμένα, πρόκειται για έναν χώρο που, από άποψη χωρητικότητας, μπορεί να δεχτεί περίπου τους μισούς παράγοντες της δίκης. Όταν έχουμε μια δίκη με περίπου 650 άτομα, και δεδομένου ότι θα υπάρχουν και τρίτοι, όπως συγγενείς των τραυματιών που θα θέλουν να παρευρίσκονται, τότε μιλάμε συνολικά για περίπου 800 άτομα. Δεν είναι δυνατόν να χωρέσουν 800 άτομα σε μια αίθουσα που δέχεται μόνο 400. Θέλουμε η δίκη να διεξαχθεί σε μια αίθουσα που να μπορεί να μας χωρέσει όλους, ώστε να καθόμαστε με άνεση και να μπορούμε να παρακολουθήσουμε σωστά τη δίκη».

«Είμαι έτοιμη για τις εκλογές»

Σχετικά με τη δημιουργία κόμματος και την ενασχόλησή της με την πολιτική η ίδια είπε πως δέχεται επιθέσεις από την αρχή, «ακόμα και όταν δεν υπήρχε αυτή η προοπτική», ενώ δήλωσε πως είναι έτοιμη για τις εκλογές. «Όποιος βγαίνει και λέει την αλήθεια χαρακτηρίζεται ως γραφικός, εμμονικός ή ψεκασμένος. Είναι απίστευτα πράγματα αυτά», δήλωσε επίσης.

«Δεν βιάστηκα. Δήλωσα δημόσια ότι υπάρχει πρόθεση το κίνημα να συμμετάσχει στις εκλογές. Κάποιοι θεώρησαν πως αυτό ήταν «ανακοίνωση», ουσιαστικά όμως ήταν μια διαστρέβλωση των λεγομένων μου. Αυτό που ανέφερα είναι ότι κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση και ελπίζουμε ότι το κίνημα θα οργανωθεί για να συμμετέχει στις εκλογές. Αυτό είναι διαφορετικό από το «υπάρχει ένα κίνημα και είμαστε έτοιμοι να σας το ανακοινώσουμε»», είπε η κ. Καρυστιανού.