«Σε πολύμορφες δράσεις και κινητοποιήσεις» καλεί τους εκπαιδευτικούς και τις ΕΛΜΕ, το ΔΣ της ΟΛΜΕ την Τετάρτη 1 Απρίλη, με στόχο να εκφραστεί η αντίθεση του κλάδου στα Ωνάσεια σχολεία. Για το λόγο αυτό η ΟΛΜΕ κηρύσσει διευκολυντική στάση εργασίας 11:00–14:00 και καλεί σε συγκέντρωση στις 13:00 έξω από το Ίδρυμα Ωνάση.

Επίσης η ΟΛΜΕ αναφέρει μεταξύ άλλων πως «Τα Ωνάσεια Σχολεία παύουν να λειτουργούν ως σχολεία της γειτονιάς, δημιουργώντας πρόσθετες πιέσεις στις τοπικές κοινωνίες, καθώς τα υπόλοιπα σχολεία καλούνται να απορροφήσουν τους μαθητές της περιοχής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται: πολυπληθή τμήματα, ελλείψεις σε υποδομές και επιδείνωση των μορφωτικών όρων για το σύνολο των μαθητών» και καλεί «τις ΕΛΜΕ που έχουν στην περιοχή ευθύνης τους σχολεία που έχουν ή μετατρέπονται σε Ωνάσεια, να διοργανώσουν Πανελλαδική Ημέρα Δράσης την Τετάρτη 1 Απρίλη, ενάντια στην προώθηση των Ωνάσειων Σχολείων».