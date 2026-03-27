Η εγγραφή του Προσωπικού Αριθμού στα Δελτία Ταυτότητας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων είναι υποχρεωτική, τόνισε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης, απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Νικόλαου Παπαδόπουλου που υποστήριξε ότι «η εκβιαστική επιβολή του Προσωπικού Αριθμού στα στελέχη των ΕΔ ελλοχεύει τον κίνδυνο μαζικών αποχωρήσεων».

«Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει την υποχρέωση να εφαρμόζει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και να προσαρμόζει τις διοικητικές του διαδικασίες σε αυτό» υπογράμμισε ο κ. Δαβάκης και πρόσθεσε πως «σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η αναγραφή του Προσωπικού Αριθμού στα υπηρεσιακά Δελτία Ταυτότητας των ΕΔ τα οποία πρόκειται να χορηγηθούν στο εγγύς μέλλον. Είναι μια υποχρεωτική ρύθμιση, όπως ακριβώς ισχύει και για άλλες διαδικασίες διοικητικού χαρακτήρα. Η μετάβαση στα νέα Δελτία θα γίνει σταδιακά και με οργανωμένο τρόπο, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν την επιχειρησιακή λειτουργία των ΕΔ. Μέχρι την πλήρη εφαρμογή, τα υφιστάμενα Δελτία θα εξακολουθήσουν να ισχύουν, άρα δεν έχουμε καμία αιφνίδια επιβάρυνση ή διοικητική ασφυξία για το προσωπικό»

Ο υφυπουργός έδωσε έμφαση και στη λειτουργική διάσταση του Προσωπικού Αριθμού, λέγοντας ότι «θα συμβάλει στην απλούστευση των διαδικασιών εντός των ΕΔ, καθώς θα αντικαταστήσει τους λοιπούς αριθμούς του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ. Θα ενισχύσει τα εχέγγυα ασφάλειας»