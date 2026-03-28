Το εορταστικό ωράριο για το Πάσχα του 2026 ξεκινά την Πέμπτη 2 Απριλίου, όπως ανακοίνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών.
Το ωράριο καταστημάτων θα ισχύσει καθ’ όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς και των καταναλωτών, ενώ την Κυριακή 5 Απριλίου τα μαγαζιά θα είναι ανοικτά.
Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα:
- Πέμπτη 02/04/2026 09.00 – 21.00
- Παρασκευή 03/04/2026 09.00 – 21.00
- Σάββατο 04/04/2026 09.00 – 16.00
- Κυριακή 05/04/2026 11.00 – 16.00
- Μ. Δευτέρα 06/04/2026 09.00 – 21.00
- Μ. Τρίτη 07/04/2026 09.00 – 21.00
- Μ. Τετάρτη 08/04/2026 09.00 – 21.00
- Μ. Πέμπτη 09/04/2026 09.00 – 21.00
- Μ. Παρασκευή 10/04/2026 13.00 – 19.00
- Μ. Σάββατο 11/04/2026 09.00 – 15.00
- ΠΑΣΧΑ 12/04/2026 ΑΡΓΙΑ
- Δευτέρα 13/04/2026 ΑΡΓΙΑ