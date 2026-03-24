Βατραχοπέδιλα, σκούτερ κατάδυσης και φιάλη οξυγόνου εντοπίστηκαν στο «Πηγάδι του Διαβόλου» στη Βουλιαγμένη, όπου αγνοείται ο 34χρονος δύτης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο εξοπλισμός κατάδυσης εντοπίστηκε σε βάθος 30 μέτρων, με τις αρχές να εξετάζουν αν τα αντικείμενα ανήκουν στον ίδιο ή στον συνοδό του, ο οποίος αναδύθηκε σώος.

Σημειώνεται ότι η έρευνα του Λιμενικού Σώματος επικεντρώνεται στο «Πηγάδι του Διαβόλου», ένα σημείο με άνοιγμα διαμέτρου περίπου 5 μέτρων, το οποίο οδηγεί σε στενά ανοίγματα και δαιδαλώδεις στοές.

Η επικινδυνότητα του σημείου είναι παγκοσμίως γνωστή στην κοινότητα των δυτών, καθώς στο παρελθόν έχουν χάσει τη ζωή τους εκεί τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι.