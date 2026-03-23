Οι τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για σήμερα, Δευτέρα 23/3 ενώ η θερμοκρασία θα είναι σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα και οιι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, σήμερα αναμένονται νεφώσεις, ενώ τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως σε ορεινές περιοχές των ηπειρωτικών και της Κρήτης.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -1 έως 10 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία, στη Θράκη, στη Θεσσαλία και στην Ήπειρο από 3 έως 15, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 4 έως 16, στα νησιά του Ιονίου από 5 έως 14, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 6 έως 16, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 10 έως 17 και στην Κρήτη από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, όμως από το απόγευμα θα γίνουν βόρειοι 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων και ασθενών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, όμως από το απόγευμα θα γίνουν μεταβαλλόμενοι έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων και ασθενών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 9 έως 13 βαθμούς Κελσίου.