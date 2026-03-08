Ισχυρή σεισμική δόνηση αναστάτωσε τα ξημερώματα της Κυριακής τη βορειοδυτική Ελλάδα, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους πολλών περιοχών της Ηπείρου και την πόλη των Ιωαννίνων.

Ο σεισμός σημειώθηκε λίγο μετά τις πέντε το πρωί και έγινε αισθητός σε μεγάλη ακτίνα, ενώ οι αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη της μετασεισμικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με την αυτόματη καταγραφή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Το φαινόμενο καταγράφηκε στις 05:32:30 ώρα Ελλάδας, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα. Το επίκεντρο εντοπίζεται περίπου 10 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της ΑΒΑΓ της Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας, σε περιοχή κοντά στα ελληνοαλβανικά σύνορα.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές της Ηπείρου, ενώ αναφορές υπήρξαν και από τη Θεσσαλία καθώς και από νησιά του Ιονίου, όπου κάτοικοι δήλωσαν ότι ένιωσαν το ταρακούνημα.

Για τη σεισμική δραστηριότητα μίλησε στο ΕΡΤnews ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, ο οποίος στάθηκε κυρίως στο μικρό εστιακό βάθος του σεισμού. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις μετασεισμικές δονήσεις που ακολούθησαν, μεγέθους 4,7 και 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, εξηγώντας ότι πρόκειται για « καλό σημάδι» μέχρι να διαπιστωθεί αν η δόνηση των 5,4 Ρίχτερ αποτελεί τον κύριο σεισμό.

Ο ίδιος απηύθυνε σύσταση στους κατοίκους για προσοχή, τονίζοντας: «Σπίτια που έχουν υποστεί έστω και ελάχιστη ζημιά καλό είναι να μην χρησιμοποιούνται πριν ελεγχθούν».

Την ίδια ώρα, οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή παρακολουθώντας τη σεισμική δραστηριότητα. Όπως ανέφερε μιλώντας στο ΕΡΤnews ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης, οι μετασεισμοί συνεχίζονται, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί σοβαρά προβλήματα. Παράλληλα, χαρακτήρισε τη δόνηση ιδιαίτερα ισχυρή για την περιοχή του Δήμου Ζίτσας.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιωαννιτών, Ευθύμιο Χρυσοστόμου, ο σεισμός προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους. «Ο κόσμος έχει βγει έξω, είναι τρομαγμένος, και όπως συμβαίνει με σεισμούς άνω των 5 Ρίχτερ υπήρξε διακοπή ηλεκτροδότησης», δήλωσε στο ΕΡΤnews.

Τη δική του εμπειρία από τη στιγμή της δόνησης περιέγραψε και κάτοικος της περιοχής. «Πεταχτήκαμε από το κρεβάτια, ήταν έντονο το βουητό, φοβηθήκαμε πάρα πολύ», δήλωσε στο ΕΡΤnews ο Νικόλας Ντάνας από το χωριό Γραμμένο, περιγράφοντας τις στιγμές που ακολούθησαν τον σεισμό.