Αυξημένη από νωρίς το πρωί η κίνηση σε αρκετούς δρόμους της Αττικής και ειδικότερα στη λεωφόρο Κηφισού ενώ βελτιωμένη αναμένεται η κυκλοφορία σε τμήμα της Αττικής Οδού από σήμερα, καθώς η σήραγγα Λιοσίων παραδόθηκε στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, μειώνοντας τον κίνδυνο πρόσθετων επιβαρύνσεων λόγω των πρόσφατων έργων.

Προβλήματα παρατηρούνται και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού. Στο ρεύμα προς Πειραιά οι καθυστερήσεις ξεκινούν από τη Νέα Φιλαδέλφεια και φτάνουν έως το Αιγάλεω ενώ στο ρεύμα προς Λαμία, η επιβάρυνση ξεκινά λίγο μετά τη Λεωφόρο Αθηνών και συνεχίζεται μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Μποτιλιάρισμα επικρατεί στη Βασιλέως Κωνσταντίνου ενώ πιο ομαλή είναι η κατάσταση στη Λεωφόρο Κηφισίας.

