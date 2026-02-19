Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκαν περιοχές του δήμου Τήνου, λόγω της έντονης κακοκαιρίας που έπληξε το νησί και προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε υποδομές και μετακινήσεις.

Η σχετική απόφαση ελήφθη από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κατόπιν κατεπείγοντος αιτήματος του δημάρχου Τήνου, Παναγιώτη Κροντηρά και εκδόθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2026. Αφορά τη δημοτική κοινότητα Κτικάδου, τη δημοτική κοινότητα Εξωμβούργου, καθώς και τις δημοτικές κοινότητες Τήνου και Τριαντάρου, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αποκατάστασης των ζημιών.

Η κήρυξη κρίθηκε επιβεβλημένη για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών (έντονη παράκτια διάβρωση, κατολισθήσεις, καταστροφές υποδομών) οι οποίες προέκυψαν από τα σφοδρά καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο.

​Στο αίτημά του, ο δήμαρχος Τήνου είχε ήδη υπογραμμίσει με εμφαντικό τρόπο ότι το νησί βρίσκεται αντιμέτωπο με μια «απρόβλεπτη κατάσταση ανωτέρας βίας» με τις συνεχείς καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους να προκαλούν εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο, επικίνδυνες διαβρώσεις εδαφών και πτώσεις λίθων, καθιστώντας την κατάσταση εξαιρετικά επικίνδυνη για τους πολίτες, σύμφωνα με ανάρτηση του δήμου στο Facebook.

​Με αφορμή την έκδοση της απόφασης, ο δήμαρχος Τήνου, Παναγιώτης Κροντηράς, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Βρισκόμαστε μπροστά σε μια πρωτοφανή δοκιμασία για το νησί μας. Η ένταση των καιρικών φαινομένων τις τελευταίες ημέρες ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη, αλλά και κάθε γνωστή από το παρελθόν κατάσταση, δημιουργώντας μια νέα κατάσταση που δεν ήταν πλέον διαχειρίσιμη με τα συνήθη μέσα και πρακτικές. Με την ιδιότητά μου σαν δήμαρχος Τήνου, αλλά και τις ευθύνες οι οποίες συνεπάγονται από το αξίωμα αυτό, πρωταρχικό μου μέλημα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, η ασφάλεια των συμπολιτών μου και η προστασία της ατομικής και δημόσιας περιουσίας».