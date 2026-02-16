Η έντονη οσμή που διαχύθηκε στον χώρο ενός παρασκευαστηρίου γλυκών στην περιοχή μεταξύ Πορταριάς και Κατηχωρίου, ήταν η αιτία για την άμεση κινητοποίηση των αρχών το πρωί.

Οι εργαζόμενες της επιχείρησης, θορυβημένες από τη μυρωδιά που παρέπεμπε σε υγραέριο, εγκατέλειψαν αμέσως το κτίριο και κάλεσαν σε βοήθεια, θέτοντας σε ετοιμότητα τις δυνάμεις πυρόσβεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου, προκειμένου να διασφαλίσουν την περίμετρο και να ξεκινήσουν την έρευνα για τα αίτια της οσμής. Παρόλο που η κατάσταση προκάλεσε αναστάτωση, η απομάκρυνση του προσωπικού έγινε με απόλυτη ασφάλεια και χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Σε εξέλιξη ο τεχνικός έλεγχος

Για να αποσαφηνιστεί αν πρόκειται για πραγματική διαρροή υγραερίου ή για κάποιο άλλο αίτιο, η Πυροσβεστική κάλεσε πιστοποιημένο τεχνικό, ο οποίος βρίσκεται αυτή την ώρα στις εγκαταστάσεις της βιοτεχνίας.

Ο ειδικός πραγματοποιεί εξονυχιστικό έλεγχο στη δεξαμενή και στις σωληνώσεις του κτιρίου, αναζητώντας τυχόν αστοχίες στο δίκτυο. Οι πυροσβέστες παραμένουν σε επιφυλακή στον χώρο, περιμένοντας το τελικό πόρισμα του τεχνικού που θα επιτρέψει ή όχι την επαναλειτουργία της μονάδας, διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει η παραμικρή απειλή για το προσωπικό και την περιοχή.