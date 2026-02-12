Σε κανονικό ωράριο επανέρχεται από τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου η έναρξη λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης. Έτσι, η γραμμή θα ξεκινά τη λειτουργία της όλες τις ημέρες της εβδομάδας στις 05:30 το πρωί, αντί του προσωρινού ωραρίου που ίσχυε μέχρι σήμερα (06:30 τις καθημερινές και 08:00 το Σάββατο και την Κυριακή).

Αυτό γνωστοποιεί με ανακοίνωσή της η εταιρεία λειτουργίας και συντήρησης του Μετρό Θεσσαλονίκης, Thema Α.Ε., επισημαίνοντας ότι η απόφαση ελήφθη λόγω της προόδου των δοκιμών για την επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά.

Διευκρινίζεται ότι η λήξη της λειτουργίας παραμένει στις 23:00 μέχρι νεωτέρας, ενώ τονίζεται σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, πως το ωράριο αφορά την πρώτη και την τελευταία αναχώρηση των συρμών από τους δύο τερματικούς σταθμούς, τον «Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό» και τη «Νέα Ελβετία».

Υπενθυμίζεται, δε, ότι τα εισιτήρια είναι επαναφορτιζόμενα, ενώ επισημαίνεται πως για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος, οι επιβάτες μπορούν να τα επαναφορτίζουν στα αυτόματα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων για τις επόμενες διαδρομές τους.