Πλημμύρες, κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων προκάλεσε στην Ηλεία η κακοκαιρία, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία σε αρκετούς δρόμους.

Στο Κατάκολο, στα Φωναίτικα και στον Αμπελώνα, ανεμοστρόβιλος ξερίζωσε δέντρα, μεταλλικά στέγαστρα, ενώ έσπασαν και τζαμαρίες επιχειρήσεων. Στην Παλαιοκαστρίτσα και στην Πρέβεζα, σημειώθηκαν νέες κατολισθήσεις.

Στην περιοχή της Μούτελης και της Σπιάντζας στον Πύργο, η διάβρωση των ακτών, σε συνδυασμό με τους θυελλώδεις ανέμους που έφερε η κακοκαιρία, όπως αναφέρει το ilialive.gr, γκρέμισε σπίτι με αποτέλεσμα να φαίνεται ξεκάθαρα το εσωτερικό του.

Η θάλασσα «καταβρόχθισε» τη βάση του κτιρίου και σιγά σιγά κατέστρεψε και μεγάλο τμήμα του ισογείου. Σε άλλες περιοχές της Ηλείας, στην Πρέβεζα και στην Παλαιοκαστρίτσα, υπάρχουν αρκετές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Κατολισθήσεις και στην Πρέβεζα

Βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζει ο Μύτικας Πρεβέζης, έπειτα από κατολίσθηση. Κλειστός παραμένει ο παραλιακός δρόμος προς το χωριό Μύτικα της Πρέβεζας, με το οδόστρωμα να έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές. Τα σκαπτικά μηχανήματα δουλεύουν πυρετωδώς για να μην καταλήξουν τόνοι από πέτρες και χώματα στη θάλασσα, ενώ σοβαρό πρόβλημα αντιμετωπίζει και η δυτική πλευρά του χωριού.

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι τοπικές Αρχές για τα σπίτια που βρίσκονται κοντά στην παραλιακή ζώνη, καθώς οι βροχοπτώσεις έχουν επιδεινώσει τη διάβρωση της ακτής.