Σε εξέλιξη βρίσκεται το νέο κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα μας με ισχυρές βροχοπτώσεις. Σε πολλές περιοχές της χώρας σημειώθηκαν εκτεταμένες ζημιές, ενώ οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και σε αρκετές περιπτώσεις σημειώθηκαν καθιζήσεις οδοστρώματος και μικρές κατολισθήσεις.

Η Πυροσβεστική, όπως μετέδωσε σε σχετικό του ρεπορτάζ το ERNews δέχθηκε δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων από κατοικίες και καταστήματα, ενώ συνεργεία των Δήμων και της Περιφέρειας προχώρησαν σε απομακρύνσεις φερτών υλικών και αποκατάσταση της κυκλοφορίας σε βασικούς οδικούς άξονες.

Την ίδια στιγμή σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, η ένταση της βροχής προκάλεσε πτώσεις βράχων και προβλήματα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Οι αρχές συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στους οδηγούς, καθώς σε αρκετά σημεία το οδόστρωμα παραμένει ολισθηρό.

Ο Μύτικας Πρεβέζης θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο έπειτα από κατολίσθηση

Κλειστός παραμένει ο παραλιακός δρόμος προς το χωριό Μύτικα της Πρέβεζας με το οδόστρωμα να έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές. Τα σκαπτικά μηχανήματα δουλεύουν πυρετωδώς με στόχο να μην καταλήξουν τόνοι από πέτρες και χώματα στη θάλασσα, ενώ σοβαρό πρόβλημα αντιμετωπίζει και η δυτική πλευρά του χωριού.

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι τοπικές Αρχές για τα σπίτια που βρίσκονται κοντά στην παραλιακή ζώνη, καθώς οι βροχοπτώσεις έχουν επιδεινώσει τη διάβρωση της ακτής.

Τεράστια είναι τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στις μετακινήσεις και τον ανεφοδιασμό των κατοίκων στη Δίβρη Ηλείας, καθώς το χωριό έχει αποκλειστεί, λόγω καθίζησης στο οδόστρωμα της εθνικής οδού Πατρών-Τριπόλεως.

Προβλήματα και στην Αττική

Η έντονη βροχόπτωση που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (12/2) στην Αττική προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε αρκετές περιοχές. Στο Πικέρμι εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης υπερχείλισε το ρέμα «Βάρδα» με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Ήμερου Πεύκου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Λίγο πριν από τις 02:00 τα ξημερώματα η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε.

Αντίστοιχα είναι τα προβλήματα που καταγράφηκαν και στην περιοχή του Πολύγωνου. Ειδικότερα μετά τη 01:00 τα ξημερώματα, η κυκλοφορία διακόπηκε στην οδό Αγαμέμνωνος Μεταξά, στη Νέα Φιλοθέη από το ύψος της οδού Χατζοπούλου, καθώς και στην οδό Ασημακοπούλου, από το ύψος της οδού Μάριου Βάρβογλη, εξαιτίας καθίζησης του οδοστρώματος και συσσώρευσης φερτών υλικών που προκάλεσε η σφοδρή βροχή.

Σύμφωνα με το ERNews τα προβλήματα δημιουργήθηκαν λόγω κακοτεχνιών καθώς στο σημείο γίνονταν εργασίες χωρίς ωστόσο να παρθούν τα απαραίτητα μέτρα ενόψει της κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, η κακοκαιρία συνεχίζεται, με τα φαινόμενα να παραμένουν έντονα και τις βροχοπτώσεις να είναι κατά τόπους ισχυρές και μεγάλης διάρκειας.