Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί ολόκληρη η Άρτα μετά τον αιφνίδιο θάνατο της 35χρονης νηπιαγωγού Ευανθίας Αγγελοπούλου, που πέθανε 15 ημέρες μετά τον τοκετό της. Σήμερα τελέστηκε η κηδεία της 35χρονης Πατρινής, σε κλίμα οδύνης, με τους συγγενείς και φίλους να την αποχαιρετούν έχοντας ένα τεράστιο «γιατί» στο μυαλό τους, καθώς παραμένουν αναπάντητα τα ερωτήματα για τις συνθήκες υπό τις οποίες «έφυγε» από τη ζωή.

Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στις 2 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Άρτας. Εκτός από τους συγγενείς και φίλους, πλήθος κόσμου έσπευσε να συμπαρασταθεί στην οικογένεια και να τιμήσει τη μνήμη της αδικοχαμένης Ευανθίας. Στην τελετή παρέστη και ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος, όπως αναφέρει το δημοσίευμα του ιστότοπου pelop.gr.

Λίγο πριν οδηγηθεί στην τελευταία της κατοικία, την Ευανθία αποχαιρέτησαν ο σύζυγός της Χρυσόστομος, τα παιδιά της Ιωάννης και το αβάπτιστο βρέφος, οι γονείς της, τα αδέλφια της και όλοι οι συγγενείς που ήταν παρόντες.

Η τραγική είδηση του θανάτου της Ευανθίας είχε συγκλονίσει τόσο την Πάτρα, από όπου καταγόταν, όσο και την Άρτα, όπου έγινε και η κηδεία. Τα αίτια του θανάτου της έχουν διευρηνθεί μετά και την ιατροδικαστική εξέταση, με τα ευρήματα να ρίχνουν φως στις συνθήκες της αιφνίδιας απώλειας, δύο εβδομάδες μετά τη γέννα.

Θυμίζουμε ότι η Ευανθία το πρωί του προηγούμενου Σαββάτου ήταν στο σαλόνι του σπιτιού της και θήλαζε το νεογέννητο παιδί της, όταν ένιωσε έντονη αδιαθεσία. Λίγο πριν καταρρεύσει στις 9:20, κατάφερε να τηλεφωνήσει στον σύζυγό της, ο οποίος είναι πνευμονολόγος στο επάγγελμα, λέγοντάς του ότι δεν αισθανόταν καλά. Όταν οι διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο, η 35χρονη δεν είχε πλέον σφυγμό και μεταφέρθηκε στη συνέχεια εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να την επαναφέρουν χωρίς όμως αποτέλεσμα.