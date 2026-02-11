Τραγωδία στο Ηράκλειο όταν ο 58χρονος Γιώργος Γεωργακάκης, πρώην πρωταθλητής ακοντισμού, εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε γυμναστήριο.

Όλα συνέβησαν την Τρίτη όταν συγγενείς του 58χρονου τον αναζητούσαν χωρίς αποτέλεσμα επί ώρες. Τελικά, όπως αναφέρει το patris.gr, οι ίδιοι πήγαν στο γυμναστήριο που διατηρούσε σε κεντρική περιοχή του Ηρακλείου και είδαν πως ο χώρος ήταν κλειδωμένος.

Όταν κατάφεραν να ανοίξουν το γυμναστήριο είδαν το άψυχο σώμα του και σε κατάσταση σοκ ειδοποίησαν τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τη σορό του άτυχου άνδρα και τη μετέφερε στο νοσοκομείο, ενώ στελέχη της αστυνομίας προχώρησαν σε αυτοψία στον χώρο.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο 58χρονος Γιώργος δεν αντιμετώπιζε κανένα απολύτως πρόβλημα υγείας, ενώ κατά την αυτοψία του χώρου οι αρχές δεν εντόπισαν τίποτε το ύποπτο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια του θανάτου.

Ο 58χρονος ήταν πρώην πρωταθλητής ακοντισμού, ενώ διατηρούσε τα τελευταία χρόνια γυμναστήριο στο Ηράκλειο. Ο ίδιος ήταν παντρεμένος και ήταν πατέρας τριών παιδιών.