Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τον εορτασμό της Αποκριάς.

Το Τριώδιο άνοιξε την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026, γνωστή και ως Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου, ενώ η Καθαρά Δευτέρα πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου, προσφέροντας το πρώτο τριήμερο της χρονιάς.

Ακολουθεί η Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα, το οποίο το 2026 εορτάζεται την Κυριακή 12 Απριλίου, με τη Δευτέρα του Πάσχα στις 13 Απριλίου.

Αναλυτικά οι υπόλοιπιες αργίες του 2026