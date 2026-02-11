Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τον εορτασμό της Αποκριάς.

Το Τριώδιο άνοιξε την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026, γνωστή και ως Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου, ενώ η Καθαρά Δευτέρα πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου, προσφέροντας το πρώτο τριήμερο της χρονιάς.

Ακολουθεί η Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα, το οποίο το 2026 εορτάζεται την Κυριακή 12 Απριλίου, με τη Δευτέρα του Πάσχα στις 13 Απριλίου.

Αναλυτικά οι υπόλοιπιες αργίες του 2026

  • Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου (τριήμερο)
  • 25η Μαρτίου: Τετάρτη 25 Μαρτίου
  • Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου
  • Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου
  • Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου (τριήμερο)
  • Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου (τριήμερο)
  • Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου
  • 28η Οκτωβρίου: Τετάρτη
  • Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου