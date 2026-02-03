Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών έδωσε «φωνή» στη μαθητική δημιουργία, με μια ξεχωριστή έκθεση μαθητικών έργων κόμικς για την οδική ασφάλεια που, από τις 19 Νοεμβρίου έως σήμερα, φιλοξενήθηκε ψηφιακά σε οθόνες led μεγάλου μεγέθους στον χώρο του αεροδρομίου, ολοκληρώνοντας τον κύκλο της με τα πρωτότυπα έργα σε ειδική εκδήλωση στο ξενοδοχείο Sofitel.

Τα έργα που με ιδιαίτερη ευαισθησία δημιούργησαν μαθητές της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, διακρίθηκαν στον Μαθητικό Καλλιτεχνικό Διαγωνισμό Κόμικ «Με Ασφάλεια στον Προορισμό, με Φαντασία στην Τέχνη», σε μια δράση που ενώνει δημιουργικά την εκπαίδευση, την τέχνη και τον δημόσιο χώρο.

Τα μηνύματα – εκκλήσεις οδικής ασφάλειας μέσα από τις εξαιρετικές δημιουργίες των μαθητών στον χώρο του αεροδρομίου, ήταν ακόμα μία σύμπραξη του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών δράση για το ζήτημα της οδικής ασφάλειας, αυτή τη φορά με την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, ενώ ο ΔΑΑ έχει ήδη διαχρονική συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» (Ι.Ο.Α.Σ.).

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, κ. Ανδρέας Μαρίνος, δήλωσε: «Για πρώτη φορά εκτέθηκαν έργα μαθητών στον χώρο του αεροδρομίου, φέρνοντας τη μαθητική δημιουργία στο επίκεντρο ενός διεθνούς κόμβου μετακίνησης και μετατρέποντας τον δημόσιο χώρο σε πεδίο εκπαίδευσης, τέχνης και κοινωνικής ευαισθητοποίησης, πρωτοβουλία την οποία αγκάλιασε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και συγκεκριμένα η κ. Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ και οι συνεργάτιδές της, Πέτρουλα Τέτα και Θεοδωρίδη Νίκη (Πολιτιστικά Θέματα & Φιλοξενία) και Μαρίνα Παπαγεωργίου (Γραφείο Τύπου), συμβάλλοντας καθοριστικά στην υλοποίησή της.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στη Σύμβουλο Εικαστικών Χαραλαμπία Χάσουλα και στην Καθηγήτρια Πληροφορικής Γεωργία Μενούνου, για την επιστημονική και οργανωτική πλαισίωση της δράσης. Η τελευταία, επιπλέον, ανέλαβε και την παρουσίαση και τον συντονισμό της εκδήλωσης, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχή υλοποίησή της.»

Στην ειδική εκδήλωση – έκθεση των πρωτότυπων έργων στο Sofitel, παρευρέθηκε ο Βασίλης Οικονόμου, τέως Υφυπουργός Μεταφορών και Βουλευτής Ανατολικής Αττικής. Εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων παρευρέθηκε ο κ. Απόστολος Παπακωνσταντίνου, Ειδικός Σύμβουλος της Υπουργού.

Την εκδήλωση τίμησαν επίσης με την παρουσία τους και εξήραν τη σημασία της πρωτοβουλίας ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπυρίδων Βρεττός και ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε δράσεις που συνδέουν την εκπαίδευση με τον πολιτισμό και την κοινωνική ευαισθητοποίηση. Παρόντες ήταν επίσης ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Δήμου Παιανίας Αθανάσιος Μιχαλόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος Ευάγγελος Τσέπας, καθώς και η Περιφερειακή Σύμβουλος Βασιλική Καβαλάρη. Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης η κυρία Βάσω Μυλωνά από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», καθώς και εκπρόσωπος της κυρίας Καρύδη από την Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α. Ρόδου (Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας Ρόδου).

Η ιδέα του Μαθητικού Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού Κόμικ με τίτλο «Με Ασφάλεια στον Προορισμό, με Φαντασία στην Τέχνη» προτάθηκε από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, κ. Ανδρέα Μαρίνο, και στηρίχθηκε από τους Συμβούλους Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, καθώς και από τους εκπαιδευτικούς που είχαν την ευθύνη υλοποίησης του διαγωνισμού στις σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Αν. Αττικής.

Ο διαγωνισμός γνώρισε εντυπωσιακή απήχηση, καθώς συμμετείχαν περισσότεροι από 1.000 μαθητές και μαθήτριες από 83 σχολικές μονάδες. Μέσα από τα έργα τους, οι μαθητές κατάφεραν να εκφραστούν δημιουργικά και να ευαισθητοποιήσουν το ευρύτερο κοινό γύρω από ένα κρίσιμο κοινωνικό ζήτημα, όπως η οδική ασφάλεια, αποδεικνύοντας ότι η καλλιτεχνική έκφραση μπορεί να λειτουργήσει ως ισχυρό εργαλείο παιδείας και πρόληψης.

Η πρωτοβουλία αγκαλιάστηκε από την πρώτη στιγμή από τον τότε Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Βασίλη Οικονόμου, ο οποίος στήριξε ενεργά τη δράση, αναγνωρίζοντας τη σημασία της καλλιέργειας οδικής συνείδησης μέσα από τη δημιουργική έκφραση των μαθητών.

Η κορύφωση του διαγωνισμού πραγματοποιήθηκε με την τελετή απονομής των βραβείων στις 4 Απριλίου 2025, σε μια εκδήλωση υψηλού συμβολισμού και παιδαγωγικής αξίας, παρουσία σημαντικών θεσμικών εκπροσώπων, μεταξύ των οποίων ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο τέως Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Βασίλης Οικονόμου, ο τέως Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός και ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς.