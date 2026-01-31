Πλάνα από την 10 δευτερολέπτων κινηματογραφική σύλληψη ενός ζευγαριού κακοποιών που έχουν διαπράξει τουλάχιστον 14 ληστείες, παρουσιάστηκε στο δελτίο του MEGA.

Τετάρτη απόγευμα στο λιμάνι Ηρακλείου δίνεται σήμα πως γνωστό στις Αρχές ζευγάρι διαρρηκτών, είναι έτοιμο να αναχωρήσει για Πειραιά.

Ο 48χρονος, βλέποντας το μαύρο όχημα της Αστυνομίας να πλησιάζει, κάνει βήματα προς τα πίσω, θέλοντας να μπει και πάλι στο όχημά του. 3 άνδρες της ΟΠΚΕ τον ακινητοποιούν, ενώ ένας κατευθύνεται αμέσως προς τη θέση του συνοδηγού και απομακρύνει από το αυτοκίνητο και τη 41 ετών σύντροφο του 48χρονου.

Μέσα σε 7 μήνες το ζευγάρι με τα ακριβά γούστα είχε καταφέρει να αρπάξει συνολικά περίπου 12.000 ευρώ και προσωπικά αντικείμενα και κοσμήματα συνολικής αξίας 48.000 ευρώ. Ενώ ακριβά ρολόγια, χρυσές λύρες και κοσμήματα βρέθηκαν στην κατοχή τους και επεστράφησαν στους νόμιμους κατόχους τους.

Ο τρόπος δράσης τους ήταν σταθερός: ο άνδρας εισέβαλε κυρίως πρωινές και μεσημβρινές ώρες σε σπίτια, εκμεταλλευόμενος την απουσία των ενοίκων, χρησιμοποιώντας εργαλεία παραβίαζε τις κλειδαριές. Ενώ σε μία περίπτωση, ο δράστης χρησιμοποίησε και σωματική βία, για να διαφύγει, όταν έγινε αντιληπτός.

Τους «έκαψε» το αυτοκίνητο

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης έπαιξε η ανάλυση οπτικού υλικού από δεκάδες σημεία και η παρακολούθηση των διαδρομών τους. Όμως, τους έκαψε το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, το οποίο είχαν μισθώσει στα μέσα Ιανουαρίου από τον Πειραιά και έπρεπε να το παραδώσουν στις 29 του μηνός.

Ο 48χρονος είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για διακεκριμένες κλοπές, ληστείες με χρήση όπλων και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενώ είχε αποφυλακιστεί μόλις έναν χρόνο πριν με περιοριστικούς όρους.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν εάν το ζευγάρι εμπλέκεται και σε άλλες υποθέσεις στο νησί.