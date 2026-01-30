Σε «βόμβα προπανίου» όπως όλα δείχνουν φαίνεται να μετατράπηκε το υπόγειο του εργοστασίου «Βιολάντα» στα Τρίκαλα. Η φονική έκρηξη στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες ενώ βύθισε την Ελλάδα στο πένθος.

Για την τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα» και τη διαρροή προπανίου που προκάλεσε την έκρηξη μίλησαν το πρωί της Παρασκευής 30/1 στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης, Μηχανολόγος Μηχανικός, και ο Ξενοφών Τσιότρας, Χημικός Μηχανικός και διορισμένος πραγματογνώμονας ΔΑΕΕ.

«Πρέπει να αναρωτηθούμε για ποιον λόγο τρύπησε ο σωλήνας που ήταν θαμμένος στο χώμα»

Ειδικότερα ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης, Μηχανολόγος Μηχανικός, σχολίασε το πόρισμα της Πυροσβεστικής για διαρροή από θαμμένο σωλήνα και εξέφρασε την απορία του για τον λόγο της βλάβης, καθώς και για την απουσία αντίδρασης από το τεχνικό προσωπικό του εργοστασίου, παρά τις αναφορές εργαζομένων για έντονη οσμή στο υπόγειο.

«Σύμφωνα με το πρώτο πόρισμα της Πυροσβεστικής, φαίνεται ότι υπάρχει μία διαρροή προπανίου από θαμμένο τμήμα του σωλήνα. Αν δεχτούμε αυτό, πρέπει να αναρωτηθούμε για ποιον λόγο τρύπησε ο σωλήνας που ήταν θαμμένος στο χώμα. Δεύτερον, όταν οι εργαζόμενοι τόσο καιρό διαμαρτύρονταν ότι υπήρχε μία έντονη οσμή στο χώρο του υπογείου, θα έπρεπε κάποιος από το τεχνικό προσωπικό ή κάποιος επιθεωρητής, είτε τεχνικός ασφαλείας είτε μηχανικός βάρδιας, να αναρωτηθεί και να το ψάξει. Το προπάνιο δεν είναι άοσμο όταν είναι για εμπορική και βιομηχανική χρήση, διότι προστίθεται μία χημική ουσία, η αιθυλομερκαπτάνη, που προσδίδει μία έντονη μυρωδιά.

Τι θα έκανα ως μηχανικός; Θα έπαιρνα μια φορητή συσκευή ανίχνευσης αερίου που κοστίζει 60 ευρώ και θα κατέβαινα στο υπόγειο να ανιχνεύσω αν όντως πραγματικά υπάρχει προπάνιο. Ακόμη και αν δεν ήταν νομίμως δηλωμένο το υπόγειο, όταν έχεις μία έντονη οσμή για την οποία διαμαρτύρεται το προσωπικό, δεν θα πάει κάποιος τεχνικός, κάποιος επιθεωρητής της εταιρείας, κάποιος μηχανικός βάρδιας να πάρει μια φορητή συσκευή ανίχνευσης αερίου να ελέγξει;» επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Χριστοδουλίδης δήλωσε επίσης : «Από το 2014 και μετά δεν ελέγχει καμία υπηρεσία την ορθότητα μιας μελέτης και την ορθότητα της κατασκευής μιας τέτοιας εγκατάστασης. Έπρεπε να γίνει έλεγχος όλης της κτιριακής εγκατάστασης από αυτούς που ο νόμος λέει ότι εμπλέκονται σε επιθεωρήσεις, όπως είναι η Πυροσβεστική, η Περιφέρεια, ο τομέας Ανάπτυξης και Βιομηχανίας, η Επιθεώρηση Εργασίας. Όλοι αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται με την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του εργοστασίου αναφορικά με τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας, είναι υποχρεωμένοι να κάνουν ελέγχους. Δεν μπορούμε να αδειοδοτούμε βιομηχανίες, δεν μιλάμε για μπακάλικα και κομμωτήρια, βιομηχανίες υψηλού κινδύνου χωρίς προηγουμένως να έχει γίνει αυτοψία από μικτά κλιμάκια των αρμοδίων φορέων. Άρα λοιπόν εκεί είναι το μεγάλο κενό».

«Έπρεπε κάποιος να πάει να το δει. Μετά, εφόσον έγινε η πρώτη διαπίστωση της παραβίασης του τεχνικού κανονισμού εγκαταστάσεων υγραερίου όπου αναφορικά με τις δεξαμενές που πρέπει να τηρούνται κάποιες αποστάσεις από το όριο του οικοπέδου ή η μεταξύ τους απόσταση των δεξαμενών κτλ., θα έπρεπε, εφόσον δόθηκε μία χρονική προθεσμία, να έρθει ο ελεγκτής και να δει ότι έγιναν οι μετακινήσεις, μπήκαν τα τοιχία τα προστατευτικά και λοιπά. Δεν φταίνε οι δεξαμενές για το δυστύχημα» συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον κ. Χριστοδουλίδη, «Είναι μία παραβίαση της χωροθέτησης των δεξαμενών αλλά δεν έχει να κάνει με το ατύχημα. Δεν πάτησε κανείς το πόδι του εκεί να κάνει έλεγχο. Δεν θα έπρεπε να ανησυχήσει τον επιχειρηματία το ότι υπάρχουν καταγγελίες γι’ αυτό;».

«Υπήρχε μία υποψία για διαρροή»

«Δεν έχουμε πάρει το φάκελο, εμείς μια πρώτη αυτοψία στο χώρο έχουμε κάνει και έχουμε βρεθεί εκεί. Οπότε δεν μπορώ να απαντήσω αν η εταιρεία είχε άδεια, πότε είχε άδεια, πότε έληξε, όλα αυτά τα στοιχεία. Η αυτοψία είναι ό,τι είδαμε εκεί. Στο υπόγειο δεν έχουμε πρόσβαση γιατί υπάρχουν υλικά που έχουν πέσει μέσα, πρέπει να καθαριστεί ο χώρος για να κατέβουμε να μπούμε στο υπόγειο να δούμε τι υπάρχει εκεί. Είναι ένα καταστραμμένο κτίριο, υπάρχουν στο πίσω μέρος και δύο υπέργειες δεξαμενές προπανίου. Μόνο αυτό. Έγγραφα και όλα αυτά θα ζητηθούν από την εταιρεία και θα μας δοθούν και σε εμένα και στους άλλους συναδέλφους. Στο εργοστάσιο δεν έχουμε δει, δεν έχουμε μπει μέσα στο χώρο αυτό για να δούμε αν υπάρχουν ανιχνευτές. Δεν μπορείς να μπεις σε ένα κτίριο το οποίο σχεδόν έχει κατεδαφιστεί, είναι ετοιμόρροπο, περιμετρικά κάναμε αυτοψία» είπε από την πλευρά του ο Ξενοφών Τσιότρας, Χημικός Μηχανικός και διορισμένος πραγματογνώμονας ΔΑΕΕ.

«Υπήρχε μία υποψία για διαρροή. Έγινε κάποια εκσκαφή εκεί, ήμασταν, αλλά ο σωλήνας δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμη. Στον χώρο, από όσο γνωρίζω, θα συνεχιστεί η εκσκαφή στο σημείο αυτό για να δούμε να αποκαλυφθεί ο σωλήνας, να δούμε αν όντως ο σωλήνας έχει πρόβλημα», σημείωσε κλείνοντας.