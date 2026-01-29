Επίθεση από χούλιγκαν δέχτηκε το τηλεοπτικό συνεργείο του STAR, ενώ η δημοσιογράφος έδινε ρεπορτάζ έξω από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, στο οποίο νοσηλεύονται οι τραυματίες του τροχαίου που έγινε στην Ρουμανία και είχε σαν αποτέλεσμα επτά φίλαθλοι του ΠΑΟΚ να χάσουν τη ζωή τους.

«Βλέπουμε και άτομα του ΠΑΟΚ που έρχονται, δεν ξέρω αν μπορούμε να γυρίσουμε …», λέει η ρεπόρτερ Λευκή Γεωργάκη ξαφνιασμένη από τους νεαρούς, οι περισσότεροι εκ των οποίων είχαν καλύψει τα πρόσωπά τους και στη συνέχεια εμφανίζεται στο πλάνο αναφέροντας πως έφτασε μοτοπορεία στο νοσοκομείο.

Ενώ επιχειρεί να μιλήσει για έναν τραυματία, στα πλάνα διακρίνονται μαυροφορεμένοι να τρέχουν προς το σημείο όπου βρισκόταν το συνεργείο με την ρεπόρτερ να λέει «δεν σας δείχνουμε παιδιά».

Τότε ένας νεαρός κλωτσάει οπερατέρ, τον σπρώχνει ενώ ακούγονται άλλοι να ουρλιάζουν «πάρτο τώρα, εξαφανίσου». Ακόμα ένας οπερατέρ δέχτηκε χτύπημα. «Είναι δυνατόν;» φωνάζει ένας νεαρός ενώ ακούγονται ουρλιαχτά και η κάμερα δείχνει το υπόστεγο του νοσοκομείου. Η live σύνδεση κόπηκε με την Μάρα Ζαχαρέα να λέει «πάμε να προχωρήσουμε, η Λευκή μας έχει δώσει το πιο σημαντικό μέρος του ρεπορτάζ της».

Ο οπερατέρ που χτυπήθηκε μπήκε αιμόφυρτος μέσα στο νοσοκομείο, ενώ τα πνεύματα ηρέμησαν στη συνέχεια χάρη στην παρέμβαση άλλων οπαδών που βρίσκονταν στο χώρο του νοσοκομείου.