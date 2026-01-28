Για ένα από τα μεγαλύτερα τυχερά δελτία Τζόκερ που έχουν καταγραφεί ποτέ στην Κρήτη έκανε λόγο ο υπεύθυνος του καταστήματος, Νικόλαος Πατεράκης, στο πρακτορείο του οποίου παίχτηκε το τυχερό δελτίο που κέρδισε 7,5 εκατομμύρια ευρώ.

Το τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ βρίσκεται στην περιοχή του Ξηροπόταμου.

«Είμαι υπεύθυνος του καταστήματος και η εταιρεία μας είναι η “Ηράκλειο Lottery”, η οποία έχει ιδρυθεί το 2003», ανέφερε αρχικά στο neakriti.gr, ο Νικόλαος Πατεράκης, εξηγώντας ότι το τυχερό δελτίο κατατέθηκε στο πρακτορείο του, ωστόσο ο μεγάλος νικητής δεν έχει εμφανιστεί ακόμη.

Όπως δήλωσε, «ο παίκτης δεν έχει εμφανιστεί ακόμα. Δόξα τω Θεώ, πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ποσά που έχουν δοθεί στην Κρήτη και έτυχε στο πρακτορείο μας. Ελπίζω ο άνθρωπος να απολαύσει τα χρήματα που κέρδισε».

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το δελτίο παίχτηκε με σύστημα και ήταν επιλογής του ίδιου του παίκτη. «Η πληροφορία που έχουμε είναι ότι πρόκειται για δελτίο δικής του επιλογής. Δεν γνωρίζουμε ακόμα ούτε το ακριβές ποσό ούτε περισσότερες λεπτομέρειες. Το ποσό δεν το ξέρω, αλλά αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ήταν δελτίο δικής του επιλογής», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Πατεράκης τόνισε πως πρόκειται για ιστορικό γεγονός για το νησί, λέγοντας πως «είναι ένα από τα μεγαλύτερα ποσά που έχουν δοθεί ποτέ στην Κρήτη».

Αναφερόμενος στο μήνυμά του προς τον τυχερό νικητή, ευχήθηκε: «Να χαρεί τα χρήματα που κέρδισε, ειδικά στις δύσκολες εποχές που περνάμε, που όλοι ζοριζόμαστε. Να είναι καλορίζικα και να χαρεί την πολυπόθητη ζωή».

Τέλος, ξεκαθάρισε πως μέχρι στιγμής δεν γνωρίζει την ταυτότητα του παίκτη: «Όχι ακόμα. Δεν ξέρουμε ποιος είναι. Είναι πρωί και δεν έχει εμφανιστεί ακόμα».