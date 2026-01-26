Δύο μεγάλοι τυχεροί κέρδισαν από 7,5 εκατ. ευρώ έκαστος στην κλήρωση του Τζόκερ το βράδυ της Κυριακής. Όπως ανακοίνωσε ο ΟΠΑΠ, τα τυχερά δελτία συμπληρώθηκαν σε πρακτορεία στο Ηράκλειο Κρήτης και στη Φλώρινα.

Οι δύο τυχεροί στην 1η κατηγορία (5+1) του Τζόκερ κέρδισαν το ποσό των €7.579.867,70 ο καθένας.

Παράλληλα, η κλήρωση του Τζόκερ έβγαλε 9 τυχερά δελτία στη 2η κατηγορία (5), τα οποία κερδίζουν το ποσό των €100.000,00 για κάθε επιτυχία.

Το ποσό που θα μοιραστούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση του Τζόκερ την Τρίτη (27/01) είναι τουλάχιστον €1.000.000.