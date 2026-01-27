Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, από όπου και ξεκίνησαν οι περισσότεροι από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που βρήκαν τραγικό θάνατο σε τροχαίο στη Ρουμανία.

Ιδιοκτήτης ψητοπωλείου, μιλώντας στο MEGA, λέει ότι τα παιδιά «πήγαιναν σε όλα τα παιχνίδια», ενώ τους είδε μόλις χτες, όταν και πήγαν πριν από την αναχώρησή τους για τη Γαλλία, για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ κόντρα στη Λυών, να χαιρετίσουν τους φίλους τους που εργάζονται στο ψητοπωλείο.

«Ήταν χαρούμενοι χτες που τους είδα», λέει ο ιδιοκτήτης του ψητοπωλείου.