Παρά τις έντονες αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας, τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις αρμόδιων φορέων και τις νομικές ενέργειες του Δήμου Μήλου, οι εργασίες για την ανέγερση και επέκταση μεγάλου ξενοδοχειακού συγκροτήματος κοντά στο Σαρακήνικο συνεχίζονται κανονικά.

Πρόκειται για μια υπόθεση που έχει προκαλέσει ευρεία συζήτηση, καθώς αφορά περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και περιβαλλοντικής προστασίας.

Μιλώντας στο Mega, ο δήμαρχος του νησιού, Μανώλης Μικέλης, είπε πως «το θέμα του Μύτακα, έχει προκύψει από το 2024» και συνέχισε: «Έχουμε κάνει ενέργειες και προσπαθούμε να ελέγξουμε τις άδειες του συγκροτήματος μετά από καταγγελίες που έκανε η ΕΛΛΕΤ Μήλου. Ήδη έχει χτιστεί, μιλάμε για 261 κλίνες, έχουμε απευθυνθεί στο υπουργείο, στις Πολεοδομίες, στην Κλιματική Υπηρεσία από το 2024 για να γίνουν έλεγχοι μετά την καταγγελία που είχαμε. Συνεχίζει το έργο και έχουμε ζητήσει από τους ελεγκτές δημόσιας διοίκησης 2-3 φορές να κατέβουν και να ελέγξουν τις άδειες του ξενοδοχείου και επειδή δεν βλέπουμε κάποια αντίδραση, έχουμε πάει στο ΣτΕ».

Για τις ενέργειες που έχει κάνει η δημοτική Αρχή, είπε: «Έχουμε καταθέσει αίτηση αναστολής, δεν υπήρχε καμία αντίδραση και μετά από ομόφωνη απόφαση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ έχουμε κάνει ενέργειες για να μπορέσουν να ελεγχθούν οι άδειες του ξενοδοχείου και αν χρειαστεί να γίνει και ανάκληση της άδειας. Θεωρώ ότι μέσα στη εβδομάδα θα έχουμε αποτέλεσμα και παρέμβαση του ΣτΕ. Υπάρχουν όλα τα έγγραφα, έχουμε ζητήσει και από το υπουργείο Περιβάλλοντος να μας δεχτεί και να μιλήσουμε για κάποια θέματα. Δεν ξέρω τι θα γίνει».

Όσο για το αν μπορεί να αλλάξει κάτι τώρα ως προς την ανέγερση του συγκροτήματος, ο κ. Μικέλης είπε: «Δε νομίζω πως μπορεί να γίνει κάτι τώρα (να γκρεμιστεί ό,τι έχει χτιστεί), μπορεί να σταματήσει όμως. Αυτό το κομμάτι δεν είναι στα Natura, είναι στο καταφύγιο και έχει άλλες προδιαγραφές» και συμπλήρωσε αναφορικά με τις οικοδομικές άδειες που εκδίδονται για τη Μήλο: «Ενώ κανονικά υπάρχουν 2-3 άδειες κάθε 1.000 κατοίκους, η Μήλος είναι ο τρίτος προορισμός που έχει κάθε χρόνο 12-15 οικοδομικές άδειες ανά 1.000 κατοίκους, κάθε χρόνο φτιάχνουμε μια καινούρια γειτονιά, και γι’ αυτό εκλιπαρούμε να μπουν προδιαγραφές από το υπουργείο».