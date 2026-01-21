Και οι αγρότες της Καρδίτσας αποφάσισαν σήμερα να αποχωρήσουν από το μπλόκο που είχαν στήσει στον Ε65.

Σήμερα το μεσημέρι οριστικοποιήθηκε η ημερομηνία αναχώρησης των τρακτέρ μετά από κλειστή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στους Σοφάδες, παρουσία εκπροσώπων δεκάδων αγροτικών συλλόγων της περιοχής. Μετά από ψηφοφορία αποφασίστηκε τα τρακτέρ να αναχωρήσουν την Παρασκευή 23/1 και το Σάββατο 24/1, στις 12 το μεσημέρι.

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας Κώστας Τζέλλας τόνισε πως «εμείς Παρασκευή και Σάββατο θα αποχωρήσουμε από το μπλόκο και μετά θα συμμετέχουμε στην Πανελλαδική Επιτροπή, που θα κάνουμε σύσκεψη τις επόμενες μέρες, για να οργανώσουμε ένα δυναμικό συλλαλητήριο στην Αθήνα, και με τρακτέρ και με κόσμο, για να στείλουμε και το μήνυμα στην κυβέρνηση ότι, έστω και τώρα, υπάρχει το περιθώριο να δώσει αυτές τις λύσεις που θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες μας και θα μας επιτρέψουν να επιβιώσουμε».