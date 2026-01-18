H επιχείρηση διάσωσης για τον απεγκλωβισμό των ορειβατών από την κορυφή του Προφήτη Ηλία, στον Ταΰγετο, ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Ήδη στο νοσοκομείο Σπάρτης έχουν μεταφερθεί οι τέσσερις πρώτοι τραυματίες ορειβάτες.

Οι ορειβάτες είχαν εγκλωβιστεί σε υψόμετρο 2.000 μέτρων, κοντά στην κορυφή του Προφήτη Ηλία και η μεταφορά τους στο καταφύγιο έγινε κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες μέσα στη νύχτα το ψύχος και το χιόνι. Σημειώνεται ότι, νωρίτερα, ένα ελικόπτερο έφτασε στο σημείο όπου είχαν εγκλωβιστεί οι ορειβάτες, στα 2.000 μέτρα υψόμετρο, αλλά λόγω των ισχυρών ανέμων δεν κατάφερε να τους προσεγγίσει.

Αυτό ανάγκασε τους διασώστες να προσεγγίσουν τους ορειβάτες, εκ των οποίων οι τέσσερις είχαν αναφερθεί ως τραυματίες, μέσω επίγειας επιχείρησης.

Το χρονικό

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 18/1, όταν η ομάδα των ορειβατών βρέθηκε σε παγωμένη πλαγιά με μεγάλη κλίση. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μέλος της ομάδας γλίστρησε και καθώς όλοι ήταν δεμένοι μεταξύ τους, συμπαρέσυρε και τους υπόλοιπους, με αποτέλεσμα να καταλήξουν σε χαράδρα.

Οι ορειβάτες κατρακύλησαν για περίπου 200 μέτρα σε χαράδρα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων εξ αυτών. Οι καιρικές συνθήκες επιδεινώθηκαν ραγδαία, με χιόνι, ισχυρούς ανέμους και πολικές θερμοκρασίες να δυσχεραίνουν την κατάστασή τους.

Σε πλάνα που εξασφάλισε το MEGA και παρουσιάστηκαν στο κεντρικό δελτίο του σταθμού, καταγράφεται καρέ καρέ η αγωνιώδης προσπάθεια των διασωστών.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, άνδρες της Πυροσβεστικής έχουν μόλις εντοπίσει 4 από τους οκτώ ορειβάτες που εγκλωβίστηκαν στον Ταΰγετο.

Στα αποκλειστικά πλάνα φαίνεται να τους προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και να μεταφέρουν με φορείο καθώς έχουν τραύματα στα πόδια.

Στη συνέχεια οι 4 τραυματίες, τρεις άνδρες και μια γυναίκα, έφτασαν στο νοσοκομείο της Σπάρτης με αυτοκίνητο της Πολιτικής Προστασίας ενώ όλοι είναι καλά στην υγεία τους.

Όπως αναφέρει ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, το βράδυ της Κυριακής 18 Ιανουαρίου έφθασαν στο Νοσοκομείο Σπάρτης οι πρώτοι τέσσερις ορειβάτες, με όχημα της Πολιτικής Προστασίας.

Πρόκειται για τρεις γυναίκες και έναν άνδρα, νεαρής ηλικίας, οι οποίοι είχαν απεγκλωβιστεί από τον Ταΰγετο και είναι καλά στην υγεία τους.