Σε εξέλιξη βρίσκεται η επικίνδυνη επιχείρηση απεγκλωβισμού ορειβατών που παγιδεύτηκαν σε χιονισμένη χαράδρα στον Ταΰγετο, σε υψόμετρο 2.000 μέτρων, κοντά στην κορυφή του Προφήτη Ηλία.

Οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολες, καθώς η επιχείρηση συνεχίζεται μέσα στη νύχτα, με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και εκτεταμένο πάγο.

Πρόκειται για μια πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση διάσωσης, η οποία ξεκίνησε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, όταν το Συντονιστικό Κέντρο δέχθηκε κλήση μέσω του 112. Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της ΕΜΑΚ, με τη συνδρομή δεκάδων πυροσβεστών και διασωστών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι εγκλωβισμένοι είναι τρεις άνδρες και μία γυναίκα, μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου Φυλής. Οι ορειβάτες ήταν δεμένοι μεταξύ τους, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο, όμως κάποιος γλίστρησε και συμπαρέσυρε και τους υπόλοιπους, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να ακινητοποιηθούν σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο.

Φωτογραφικά ντοκουμέντα από drone της ΕΜΑΚ αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της επιχείρησης, δείχνοντας τη στιγμή που οι διασώστες προσεγγίζουν τους ορειβάτες και παραλαμβάνουν τον πρώτο τραυματία

Αυτή την ώρα οι διασώστες κατεβάζουν τους ορειβάτες με εξαιρετικά αργούς και προσεκτικούς ρυθμούς. Δύο από αυτούς δεν μπορούν να περπατήσουν, γεγονός που σημαίνει ότι μεταφέρονται με φορεία και ειδικό εξοπλισμό.

Το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης έχει τεθεί σε πλήρη ετοιμότητα, όπως διαβεβαίωσε ο δήμαρχος Σπάρτης, ενώ έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Μόλις ολοκληρωθεί ο απεγκλωβισμός, οι τραυματίες θα μεταφερθούν στο καταφύγιο του Ορειβατικού Συλλόγου στον Ταΰγετο και από εκεί στο νοσοκομείο.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν συνολικά περίπου 90 άτομα, με τη συνεργασία της Πυροσβεστικής, της Πολιτικής Προστασίας και των Δήμων Σπάρτης, Ευρώτα και Ανατολικής Μάνης.

Όπως ανέφερε ο διοικητής των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πελοποννήσου, ο χρόνος καθόδου υπολογίζεται σε περίπου δύο ώρες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα επιδεινωθούν περαιτέρω οι καιρικές συνθήκες.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν δύο ομάδες της ΕΜΑΚ, δύο ομάδες της ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος συνδράμει ελικόπτερο Super Puma, μαζί με την ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (drones).

Παράλληλα, στο σημείο επιχειρούν δεκαπέντε πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λακωνίας, ενισχύοντας τις επίγειες δυνάμεις καθώς και εθελοντικές ομάδες.