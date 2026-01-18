Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από την Κυριακή (18/1) επιχείρηση απεγκλωβισμού οκτώ ορειβατών, οι οποίοι παγιδεύτηκαν στην κορυφή του Προφήτη Ηλία στον Ταΰγετο.

Οι καιρικές και γεωμορφολογικές συνθήκες της περιοχής κατέστησαν αναγκαία την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Για την ασφαλή απομάκρυνσή τους επιχειρούν συνολικά 41 πυροσβέστες, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχει και ελικόπτερο, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στο δύσβατο σημείο.

Όπως διευκρίνισε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι ίδιοι οι ορειβάτες κατάφεραν να αποστείλουν το στίγμα της θέσης τους στις ομάδες διάσωσης, γεγονός που σημαίνει ότι δεν θεωρούνται αγνοούμενοι, αλλά βρίσκονται σε αναμονή βοήθειας.