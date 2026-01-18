Σημαντική διεθνή διάκριση κατέκτησε η παραλία Λαφονησίου, του δήμου Κισσάμου, η οποία αναδείχθηκε για δεύτερη φορά στην πρώτη θέση παγκοσμίως στα TripAdvisor Travellers’ Choice Awards, επιβεβαιώνοντας τη μοναδική της αξία ως παγκόσμιου φυσικού προορισμού.

Σύμφωνα με την δημοτική αρχή Κισσάμου, «αξίζει να σημειωθεί ότι η επανάληψη της πρώτης θέσης σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελεί εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο, καθώς ο συγκεκριμένος θεσμός χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό και εναλλαγή προορισμών κάθε χρόνο. Η συγκεκριμένη πολύ τιμητική διάκριση αποτελεί συνδυαστικό αποτέλεσμα τόσο των θετικών και αυθεντικών σχολίων χιλιάδων επισκεπτών από όλο τον κόσμο όσο και της αδιαμφισβήτητης αναγνώρισης της στρατηγικής και των στοχευμένων ενεργειών και παρεμβάσεων της Δημοτικής Αρχής, που τα τελευταία χρόνια επενδύει συστηματικά στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, στη διατήρηση της καθαριότητας και της οργάνωσης της παραλίας και στη συνολική αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών σε αρμονική συνεργασία με την τοπική κοινωνία και τους επαγγελματίες της περιοχής».

Με την ευκαιρία της διεθνούς διάκρισης από πλευράς του δήμου επαναεπιβεβαιώνεται η δέσμευση της δημοτικής αρχής να συνεχίσει τις ενέργειες για την προστασία του μοναδικού αυτού φυσικού τοπίου, με σεβασμό στο περιβάλλον, ώστε να παραμείνει, όπως τονίζεται, ένα φυσικό κόσμημα παγκόσμιας εμβέλειας για τις επόμενες γενιές.