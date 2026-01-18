Νεκρός εντοπίστηκε ο 75χρονος στο Μιχαλίτσι Ιωαννίνων ο οποίος αγνοούνταν από το βράδυ της 14ης Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με το epirupost.gr, η σορός του άτυχου ηλικιωμένου εντοπίστηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί της Κυριακής κατά την διάρκεια της έρευνας που έκαναν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο εντοπισμός έγινε από τον εκπαιδευμένο σκύλο της Αστυνομίας, σε μικρή απόσταση από το σπίτι του 75χρονου και σε σημείο καλυμμένο από βάτα και θάμνους.

Εικάζεται ότι ο ηλικιωμένος φεύγοντας από το καφενείο του χωριού για να επιστρέψει στο σπίτι του, έπεσε με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του.

Τα ακριβή αίτια θανάτου θα προκύψει από τη νεκροψία νεκροτομή που θα γίνει.