Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην περιοχή του Αιγάλεω, όπου μία ηλικιωμένη αυτοπυρπολήθηκε.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., περίπου στις 11:00 το πρωί, μία 95χρονη περιλούστηκε με εύφλεκτο υγρό και αυτοπυρπολήθηκε έξω από κατάστημα στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και Αρτάκης.

Η 95χρονη μεταφέρθηκε στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.