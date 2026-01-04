Δύο τροχαία ατυχήματα, έναντι τριών τον αντίστοιχο μήνα του 2024, σημειώθηκαν στην εδαφική αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Αστυνομίας Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας.

Δεν καταγράφηκε κανένα θανατηφόρο ή σοβαρό τροχαίο ατύχημα, ενώ τα δύο περιστατικά αφορούσαν ελαφρούς τραυματισμούς. Από τα τροχαία ατυχήματα καταγράφηκαν συνολικά δύο παθόντες, έναντι έξι τον Δεκέμβριο του 2024. Ειδικότερα, δεν υπήρξαν νεκροί ή βαριά τραυματίες, ενώ δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά.

Σύμφωνα με την αστυνομική τροχονομική έρευνα, τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων εξακολουθούν να σχετίζονται με την υπερβολική ταχύτητα, την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, τη μη χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους, τη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, καθώς και αντικανονικούς ελιγμούς και παραβιάσεις προτεραιότητας.

Στο πλαίσιο των δράσεων τροχονομικής αστυνόμευσης, τον Δεκέμβριο του 2025 βεβαιώθηκαν συνολικά 873 παραβάσεις. Οι περισσότερες αφορούσαν επαγγελματικά οχήματα (531), ενώ 232 παραβάσεις σχετίζονταν με υπερβολική ταχύτητα.

Επιπλέον, καταγράφηκαν παραβάσεις για μέθη, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, φθαρμένα ελαστικά, χρήση κινητού τηλεφώνου, αντικανονικούς ελιγμούς, παραβίαση προτεραιότητας και λοιπές επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές.