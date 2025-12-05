Σε ύφεση είναι σήμερα το πρωί τα καιρικά φαινόμενα στη Λακωνία, όπου, αν και σημειώνονται βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές, η έντασή τους είναι περιορισμένη.

Πάντως, από νωρίς το πρωί, μηχανήματα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, των δήμων, αλλά και ιδιωτών συνεχίζουν τις εργασίες για τον καθαρισμό δρόμων του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου από καταπτώσεις και κατολισθήσεις, καθώς και για την απομάκρυνση συσσωρευμένων υδάτων.

Όπως ανέφερε, μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, ο αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας, Θεόδωρος Βερούτης, «οι εργασίες συνεχίζονται κυρίως στο Γύθειο και στον δήμο Ευρώτα», προσθέτοντας ότι «η σημερινή βροχόπτωση δεν προκαλεί επιπλέον προβλήματα».

Όσον αφορά τις ζημιές που έχουν προκληθεί από την κακοκαιρία, ο αντιπεριφερειάρχης είπε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ότι «συγκροτούνται οι επιτροπές, οι οποίες θα ξεκινήσουν άμεσα τους ελέγχους, για να προχωρήσουν στις καταγραφές».

Να σημειωθεί ότι, εκτός από ζημιές σε σπίτια και καταστήματα, έχουν αναφερθεί ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες, εξοπλισμό, αλλά και σε υποδομές, ενώ όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα παραμείνουν σήμερα κλειστά.