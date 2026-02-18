Ο Ηρακλής έκανε ό,τι ήθελε απέναντι στη Μύκονο, τη συνέτριψε με 93-65 και προκρίθηκε στους «4» του κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ, όπου θα αντιμετωπίσει Παναθηναϊκό ή ΠΑΟΚ.

Με εξαιρετική άμυνα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, «πυροβολώντας», παράλληλα, με απόλυτη επιτυχία από τα 6.75 με τους Τσιακμά (3/3 τρίποντα), Ντάρκο-Κέλι (1/1 τρίποντα) και με τον Φάντερμπερκ να στηρίζει άριστα τους δύο συμπαίκτες του, ο Ηρακλής βρέθηκε στα μισά της πρώτης περιόδου στο +15 (21-6). Διαφορά την οποία στο 9’ έστειλε στο +16 (28-12) και στο 11’ στο +22 (36-14).

Ο Μουρ προσπάθησε να δώσει λύσεις για τη Μύκονο (36-19), ο «Γηραιός», ωστόσο, ξέφυγε τάχιστα, ξανά, με +22 (16’ 42-20) και πήγε στα αποδυτήρια, για το ημίχρονο, με «αέρα» 25 πόντων (20’ 54-29).

Στην εκκίνηση της τρίτης περιόδου, με τρίποντο από τον Ντάρκο-Κέλι, ο Ηρακλής προηγήθηκε με +28 (57-29). Με επιμέρους 2-10, έχοντας κινητήριους μοχλούς τους Άπλμπι, Χέσον, Μπριγκς, η Μύκονος μείωσε στους 20 πόντους στο 25’ (59-39), με συνεχείς βολές, όμως, από τον Γουέρ, οι Θεσσαλονικείς επέστρεψαν στο +24 (27’ 65-41) και έκοψαν, ουσιαστικά, κάθε ελπίδα επιστροφής της Μυκόνου στο ματς.

Τυπική διαδικασία ήταν το τέταρτο δεκάλεπτο, στη διάρκεια του οποίου ο Ηρακλής συντήρησε τη διαφορά γύρω από τους 28 πόντους (81-54, 85-58, 91-63), για να επικρατήσει τελικά με 93-65.

Τα δεκάλεπτα: 30-14, 54-29, 75-47, 93-65

Ηρακλής (Ζόραν Λούκιτς): Φάντερμπερκ 24 (1), Στρονγκ 9 (1) , Ντάρκο-Κέλι 14 (4), Σμιθ 17, Τσιακμάς 11 (3), Μωραΐτης 7, Γουέρ 11, Καμπουρίδης, Χρηστίδης, Σίλας, Γιαννίκος, Κομνιανίδης.

Μύκονος (Βαγγέλης Ζιάγκος): Άπλμπι 7, Μουρ 19 (1), Ρέι 10 (2), Καββαδάς 2, Γερομιχαλός 3, Ερμείδης 2, Σκουλίδας, Μπιλλής, Σιδηροηλίας 4, Μάντζαρης 3 (1), Χέσον 7, Μπριγκς 8.