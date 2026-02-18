Στη Διαύγεια αναρτήθηκε η απόφαση για την εγκατάσταση φορητών καμερών σε οχήματα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα, καθώς και για την τοποθέτηση σταθερών καμερών σε έξι κεντρικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εγκρίνεται η εγκατάσταση και η παραγωγική λειτουργία φορητών οπτικών αισθητήρων ελέγχου (καμερών) για τη βεβαίωση παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.).

Σε πρώτη φάση, οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε 10 λεωφορεία της ΟΣΥ Α.Ε., ενώ προβλέπεται και η τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων στα οχήματα που θα φέρουν τον σχετικό εξοπλισμό.

Σταθερές κάμερες σε 6 σημεία της Αθήνας

Με ξεχωριστή απόφαση που επίσης δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια, εγκρίθηκε η εγκατάσταση και λειτουργία σταθερών καμερών για την καταγραφή παραβάσεων του Κ.Ο.Κ., καθώς και η τοποθέτηση των προβλεπόμενων προειδοποιητικών πινακίδων, με ευθύνη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Οι κάμερες θα τοποθετηθούν στα εξής σημεία:

Κάθοδος Λεωφόρου Συγγρού (ύψος Σκρά) Σύστημα VMS με ενσωματωμένο radar (Spot Speed) για καταγραφή υπερβολικής ταχύτητας, μη χρήσης κράνους, μη χρήσης ζώνης και χρήσης κινητού τηλεφώνου.

Άνοδος Λεωφόρου Συγγρού (ύψος Θυατείρων) Σύστημα Average Speed Section Control για έλεγχο μέσης ταχύτητας.

Άνοδος Λεωφόρου Συγγρού (ύψος Πριήνης) Σύστημα Average Speed Section Control για παραβίαση ορίων ταχύτητας.

Λεωφόρος Μεσογείων – Χαλάνδρι Καταγραφή παραβίασης ερυθρού σηματοδότη, με στόχευση από το πίσω μέρος των οχημάτων ώστε να είναι ορατός ο φωτεινός σηματοδότης.

Λεωφόρος Βουλιαγμένης – οδός Τήνου Καταγραφή παραβίασης ερυθρού σηματοδότη, επίσης με οπίσθια στόχευση.

Λεωφόρος Αμαλίας (μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη) Καταγραφή παραβίασης ερυθρού σηματοδότη, μη χρήσης κράνους και ζώνης, καθώς και χρήσης κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

Η ισχύς της απόφασης θα ξεκινήσει με την τοποθέτηση των προβλεπόμενων προειδοποιητικών πινακίδων, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 107 του Κ.Ο.Κ.

Με την εφαρμογή του νέου συστήματος, στόχος είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην Αθήνα, μέσω της συστηματικής καταγραφής και βεβαίωσης επικίνδυνων παραβάσεων.